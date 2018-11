Le groupe Vision centre-ville rencontre généralement le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) une fois par an pour faire le point. Lors de la réunion de cette année, les commerçants ont indiqué qu’il fallait faire quelque chose pour régler le cas des personnes qui causent du grabuge en buvant sur la voie publique.

Quand une jeune famille qui est venue souper rencontre un groupe qui boit une caisse de bière dans un stationnement, ça envoie un mauvais message. Éric Gaudreault, membre du conseil d'administration de Vision centre-ville

Si la police n’est pas là, des fois les esprits peuvent s’échauffer plus facilement, souligne le copropriétaire du bistro Le Troquet, Éric Gaudreault. Ce dernier, qui fait également partie du conseil d’administration de Vision centre-ville, croit aussi que la consommation dans la rue nuit à l’image du secteur.

Le copropriétaire du Troquet, Éric Gaudreault. Photo : Radio-Canada

Ce ne sont pas que les tenanciers de bars qui se plaignent de la situation. Je ne suis pas ouverte la fin de semaine, c’est donc à mon retour que je dois subir les excès des jeunes , note Christine Landry, qui gère le magasin Miss marmelades. Elle voudrait qu’une équipe municipale soit affectée au nettoyage du secteur les matins en début de semaine.

Les clients ne passeront pas par-dessus une flaque de vomi pour venir dans mon commerce. Christine Landry, propriétaire, Miss marmelade

Projet pilote compromis ?

Pour Mme Landry, la mise sur pied d’un projet pilote pour prolonger les heures d’ouverture des bars jusqu’à 3 h est inquiétante dans le contexte actuel.

Ça va leur donner une heure de plus pour faire des cochonneries. On a déjà vécu ça dans le passé, pourquoi on veut retourner en arrière ? Je ne comprends pas , dénonce-t-elle.

Mais pour M. Gaudreault, il n’existe aucun lien entre la prolongation des heures d’ouverture des bars et la consommation d’alcool dans la rue. Le but n’est pas de vendre plus d’alcool de 2 h à 3 h. Le but, c’est d’avoir une équité sur le territoire de Gatineau , explique-t-il.

Il n’y a pas de danger au centre-ville. Il n’y a pas de monstres méchants qui vont arriver à 3 h du matin. Éric Gaudreault, membre du conseil d'administration de Vision centre-ville

Avec les informations de Yasmine Mehdi et Josée Guérin