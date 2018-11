Un texte d'Angie Bonenfant

L'organisme mène présentement un sondage auprès de ses membres pour voir si ces derniers partagent ce même point de vue.

Des messages textes ont été envoyés sur le téléphone cellulaire de personnes qui ont manifesté un intérêt dans les activités de MADD Canada dans le passé. Une campagne est aussi en vigueur sur les réseaux sociaux.

Les Mères contre l'alcool au volant, MADD Canada, mènent un sondage sur le cannabis au volant. Photo : Mères contre l'alcool au volant, MADD

L'organisme veut utiliser les réponses du sondage comme moyen de persuasion auprès des différents paliers de gouvernement.

C'est un effort continu chez nous de sonder la population par rapport à leurs attentes à notre système de justice , a d'abord expliqué Marie-Claude Morin, porte-parole de MADD Canada.

Ces sondages nous alimentent dans nos travaux de recherche et aussi dans nos recommandations faites aux différents niveaux de gouvernement tant au fédéral qu'au provincial.

La campagne vise principalement les jeunes qui sont plus susceptibles, selon Mme Morin, de consommer du cannabis. Dans le cas des textos, c'est un programme qui est un peu nouveau parce qu'on s'est adapté aux moyens de communication modernes , a précisé la porte-parole.

Dans le cas du cannabis, on sait très bien que les jeunes n'utilisent pas les mêmes médias que les gens de notre génération. On est alors allé vers [...] les textos et réseaux sociaux, plutôt que de miser sur la télévision qui est peu écoutée des jeunes.

Des policiers, à Ottawa, lors d'un barrage routier visant à attraper des conducteurs qui ont les facultés affaiblies par le cannabis. Photo : Radio-Canada

Application plus stricte de la loi

Le Code criminel sanctionne déjà toute personne qui conduit avec les facultés affaiblies par les drogues, dont le cannabis. Mais MADD Canada trouve que la loi n'est pas appliquée de la même façon dans toutes les provinces.

On aimerait que les provinces mettent en place ce qui fonctionne bien comme, en autres, en Colombie-Britannique, où on utilise la mise en fourrière du véhicule pendant une période déterminée. Présentement, ce n'est pas appliqué comme ça partout.

Un conducteur affaibli par les drogues peut être emprisonné à perpétuité s'il a blessé ou tué une personne. Mais vous le savez, comme moi, que la jurisprudence est ailleurs , déplore Mme Morin.

Si on tue quelqu'un après avoir consommé de l'alcool ou de la drogue, on voit souvent une peine de quatre à cinq ans en faveur des contrevenants. Pour les familles, c'est complètement déconnecté de leur réalité.

Position neutre sur le cannabis

MADD Canada n'a pas de position sur la légalisation du cannabis, rappelle Marie-Claude Morin. Décider de boire de l'alcool ou de fumer un joint est une décision complètement personnelle et chacun a une décision à prendre par rapport à sa consommation , indique-t-elle.

Mais là où ça devient notre problème, c'est quand on décide de prendre le volant après avoir consommé , dit-elle. Très peu de personnes consomment isolément du cannabis, ils vont aussi consommer de l'alcool, des boissons énergisantes ou d'autres drogues. Et là, on a des mélanges mortels sur la route.

Les organisateurs de l’opération Nez Rouge en Outaouais qui ont lancé leur 34e édition, vendredi passé, tendent à lui donner raison et invitent toutes les personnes qui sont sous l’influence de l’alcool ou du cannabis à ne pas prendre le volant.

Ce sera la meilleure idée de la soirée. Slogan, Opération Nez rouge