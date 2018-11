Cette escouade était une des promesses de Projet Montréal pour débloquer les rues de la ville. Ses six inspecteurs patrouillent le centre-ville, le Plateau Mont-Royal et le Sud-Ouest, principalement le matin, mais aussi en fin de journée, afin d’assurer la fluidité de la circulation.

La majorité de leurs interventions, soit 65 %, concernent des obstructions qui pourraient ralentir le temps de déplacement de 0 à 15 minutes. Le tiers vise des obstructions sans impact sur la mobilité.

« C'est souvent des stationnements interdits dans des zones interdites. Ça peut être des chantiers, quand ils s'installent. L'entrepreneur va prendre un peu plus que ce que le permis lui autorise. Donc on va régler cela à la base. Des travaux privés font partie également des interventions qu'on va avoir avec l'escouade mobilité », explique le porte-parole de la Ville, Philippe Sabourin.

Bien que les inspecteurs essaient d’éviter de remettre des contraventions, leur taux de succès est de 95 %, et 70 % de leurs interventions ne sont pas récurrentes.

« Ils ont tous les pouvoirs de donner des pénalités aux gens qui vont occuper l'espace public de façon illicite. Je vous dirais que grosso modo, on va y aller avec tact et, très régulièrement, on va obtenir un compromis de la part des fautifs », indique Philippe Sabourin.

Près de 70 % des interventions de l’escouade mobilité ont eu lieu dans le centre-ville, 17 % dans le Plateau-Mont-Royal et 11 % dans le Sud-Ouest.

Avec des informations de Benoît Chapdelaine