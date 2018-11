Les députés semblent tous être en accord: ce qui compte, ce n'est pas leur apparence, mais bien leurs paroles et leurs gestes. Malgré cela, certains portent une attention spéciale à leurs vêtements. Cette semaine dans la chronique Pouvoir et parti pris, les correspondantes à Queen's Park Claudine Brulé et Eve Caron abordent les tendances vestimentaires à l'Assemblée législative.