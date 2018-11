Un texte de Mathieu Massé

Êtes-vous prêts à faire face aux 72 premières heures d’une situation d’urgence? C’est la question posée par Énergie NB et ses partenaires, l’Organisation des mesures d’urgence (OMU) et le gouvernement provincial.

Pour sensibiliser la population à l’importance d’être prêt à faire face à une situation comme celle du verglas de janvier 2017, la Semaine de la préparation aux tempêtes aura lieu du 4 au 10 novembre.

Marc Belliveau, le directeur adjoint pour les provinces de l'Atlantique à l’OMU, martèle qu’il faut cesser de croire que sans préparation, tout ira bien. Il faut arrêter de croire que quelqu’un va tout le temps être là pour te supporter immédiatement.

Greg MacCallum, le directeur de l’OMU, estime de son côté que si on espère toujours que tout aille pour le mieux, nous devrions nous préparer à faire face au pire.

Greg MacCallum, directeur de l'Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Mathieu Massé

Le président-directeur général d’Énergie NB, Gaëtan Thomas, affirme que chaque année, de plus en plus d’efforts sont déployés pour rétablir le courant plus rapidement lors des tempêtes, mais que rien ne remplace le travail d’équipe et la préparation.

Énergie NB et l’OMU ciblent trois composantes à une bonne préparation : 1. Connaître les risques Quelles sont les situations d’urgences qui pourraient vous toucher dans votre région? Pour mieux vous préparer, ayez des discussions entre amis ou en famille pour évaluer ce qui pourrait survenir et avoir un impact sur vous et vos proches. 2. Préparer un plan d’urgence Pour éviter de se retrouver dans l’inconnu si une situation d’urgence se produit, établissez un plan avec votre famille : lieu de rendez-vous, numéros de téléphone et contacts d’urgence peuvent être écrits sur papier et toutes les personnes dans votre foyer devraient être au courant de ce plan. 3. Avoir une trousse d’urgence Les gens du Nouveau-Brunswick devraient avoir tout ce dont ils ont besoin pour eux et leur famille afin de traverser les 72 premières heures d’une situation d’urgence.

Items essentiels : eau, nourriture non périssable, lampes de poche et radio à batteries, trousse de premiers soins, médicaments, etc.

Énergie NB aussi se prépare

Afin de faire face à l’hiver et ses tempêtes qui approchent, Énergie NB travaille au renforcement de son réseau électrique.

On parle notamment de l’ajout d’équerre en acier au pied de certains poteaux ou carrément de poteaux en aciers. Avec les tempêtes qu’on a eues dans le passé, on peut voir où nos infrastructures ont été impactées et comment on peut augmenter les normes pour améliorer les standards dans une situation comme ça, explique Lynn Arsenault, la vice-présidente des services à la clientèle chez Énergie NB.

De gauche à droite, Lynn Arsenault, vice-présidente au service à la clientèle, Énergie NB, Greg MacCallum, directeur de l'Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick et Bill Lawlor, directeur provincial de la Croix-Rouge au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada/Mathieu Massé

Investir dans notre infrastructure est important pour minimiser ces pannes. Ça veut dire que les pannes seront moins longues et qu’il y aura moins de pannes. Lynn Arsenault, vice-présidente des Services à la clientèle, Énergie NB

Également, depuis un an, un nouveau système informatique, développé en partenariat avec IBM, permet de mieux prévoir les pannes de courant et où elles surviendront.

Avec IBM, nous avons compilé les nombreuses tempêtes que nous avons eues au fil des dernières années et en les jumelant avec les modèles météorologiques, nous avons pu comprendre l’impact qu’elles ont eu sur nos infrastructures.

De cette manière, il est plus facile pour Énergie NB de prévoir les pannes et de déplacer leurs équipes à l’avance pour qu’elles soient prêtes à réagir plus rapidement.

L'Organisation des mesures d'urgence a aussi, à la suite d’une recommandation du rapport sur la crise du verglas en 2017, revampé son site web.

Il est désormais séparé entre trois onglets : avant, pendant et après une crise. Les citoyens sont ainsi mieux informés, selon Greg MacCallum.