Un texte de Patrick Henri

Retourner Bouchard dans le junior... Bonne ou mauvaise décision des Oilers? Je me suis longuement posé la question.

L’entraîneur-chef des Oilers, Todd McLellan, a souvent répété depuis le début du camp d’entraînement que la Ligue nationale n’était pas une Ligue de développement.

Si un joueur n’est pas en mesure de contribuer au succès de l’équipe parce qu’il n’est pas prêt pour la LNH, il ne devrait pas faire partie de la formation de 23 joueurs.

Je suis d’accord avec lui.

Trop souvent, les Oilers ont promu un joueur qui n’était pas prêt pour la LNH, ce qui a été néfaste pour eux et pour le joueur.

Sam Gagner, Ryan Nugent-Hopkins, Nail Yakupov et Leon Draisaitl ont tous joué pour les Oilers à 18 ans et ils auraient tous bénéficié d’une saison supplémentaire dans les rangs juniors.

Taylor Hall et Connor McDavid ont aussi joué dans la LNH à 18 ans, ils étaient prêts à relever ce défi.

Bouchard se situe sur la ligne. Il est plus vieux que la majorité des joueurs qui ont été repêchés lors du plus récent encan amateur de la LNH.

Le Franco-Ontarien a célébré son 19e anniversaire le 20 octobre et il a déjà trois saisons complètes d’expérience dans la OHL. Il est mature et son physique se compare à celui de plusieurs joueurs de la LNH.

De plus, les Oilers ont besoin d'un défenseur offensif, droitier, pour aider leur avantage numérique. Bouchard semblait être le candidat parfait pour ce rôle,

En sept rencontres, Evan Bouchard a présenté un différentiel de -5. Photo : Getty Images/Codie McLachlan

Trop défense, pas assez d’attaque

Au cours des sept rencontres qu’il a disputées, Bouchard a démontré son instinct offensif, mais il n’a jamais vraiment pu s’exprimer librement. C’est son jeu défensif qui était sous la loupe des observateurs.

En insistant plus sur la défense, par crainte de faire une erreur, il a raté certaines occasions de s’illustrer offensivement. Il n’a lancé qu’à 10 reprises sur le but adverse.

La saison dernière, il avait lancé 297 fois, une moyenne de 4,4 lancers par match.

Evan Bouchard retourne avec les Knights de London, l'équipe avec laquelle il a passé les trois dernières saisons. Photo : Getty Images/Claus Andersen

Dominer dans les rangs juniors? Déjà fait!

Bouchard a terminé la saison 2017-2018 au premier rang des marqueurs chez les défenseurs de la ligue avec 25 buts et 62 aides, en 67 parties. Ses 87 points lui ont permis de terminer à égalité au septième rang des marqueurs du circuit.

On dit habituellement, quand un joueur retourne à son équipe junior, que ce sera bon pour lui d’être dominant avec les joueurs de son âge. Que de cette façon, il reviendra l’an prochain avec une plus grande dose de confiance et une année de plus d’expérience.

Bouchard a déjà été dominant dans les rangs juniors. Il était déjà confiant en se présentant au camp des Oilers. Qu’a-t-il alors à gagner en retournant à London?

En jouant contre des joueurs de son âge, il pourra plus facilement se concentrer sur son jeu défensif. Il aura aussi l’occasion de perfectionner son coup de patin, afin de prendre plus de vitesse sur la patinoire.

Pour ces raisons, la rétrogradation de Bouchard est une bonne chose!

De nombreux défenseurs vedettes, repêchés au premier tour, ont aussi profité d’une ou deux saisons de plus avant de faire le saut dans la LNH.

Défenseurs sélectionnés au premier tour qui sont retournés dans les rangs juniors avant de connaître du succès dans la LNH Dougie Hamilton, 9e en 2011 (une saison)

Morgan Rielly, 5e 2012 (une saison)

Matt Dumba, 7e 2012 (deux saisons)

Thomas Chabot, 18e 2015 , (deux saisons)

Mikhail Sergachev, 9e 2016 (une saison)

Evan Bouchard a été sélectionné au 10e rang du repêchage de 2018, par les Oilers Photo : usa today sports/USA Today Sports

Prendre son temps, sauver de l’argent

Personne ne remet en question le potentiel d’Evan Bouchard. Il a un brillant avenir dans la LNH. Ce n’est cependant pas cette saison que les Oilers envisagent sérieusement de remporter la Coupe Stanley.

Le plan est sans doute de remporter les grands honneurs d’ici trois à cinq ans. Pourquoi alors ne pas permettre à Bouchard de travailler sur certains aspects de son jeu afin d’être un joueur plus complet quand l’équipe sera parmi les favorites pour les grands honneurs?

La vraie raison, cependant, est sans doute économique.

Le contrat de Bouchard est un contrat de trois ans, d’une valeur de 925 000 $ par saison. S’il performe à la hauteur des attentes, Bouchard voudra probablement un nouveau pacte d’une valeur variant de 3,5 à 5,5 M par saison.

En retournant leur choix de premier tour, 10e au total, dans le junior, les Oilers reportent à la fin de la saison 2021-2022 la date de renouvellement de son contrat.

London ou ailleurs

Il y a de fortes chances qu’Evan Bouchard ne termine pas la saison à London. Les Knights comptent cette saison sur le défenseur Adam Boqvist, repêché deux rangs plus tôt que Bouchard, par les Blackhawks.

Si les Knights deviennent des candidats potentiels pour représenter la OHL au tournoi de la Coupe Memorial, ils auront besoin de ces deux défenseurs étoiles, mais si ce n’était pas le cas, il ne serait pas surprenant de voir l’équipe échanger Bouchard.

Boqvist vient d’avoir 18 ans, il pourrait être de retour avec l’équipe la saison prochaine, ce qui n’est pas le cas de Bouchard, qui jouera dans la Ligue américaine, s’il ne se taille pas une place avec les Oilers.

À sa première saison junior, Bouchard et ses coéquipiers des Knights ont remporté la Coupe Memorial à Red Deer, mais le défenseur des Oilers n’avait pas joué lors du tournoi.

Cette fois, il pourrait jouer un rôle important pour une équipe qui aspire aux grands honneurs. Les Oilers seraient sûrement très heureux si cela se produisait.