Un texte de Gavin Boutroy et Mathilde Monteyne

Les bébés naissants sont les enfants les plus à risques de subir un AVC, indique la neurologue Leyila Kaseka, qui est monitrice clinique en maladie neuro-vasculaire de l’enfant, à l’hôpital Sick Kids à Toronto.

En raison des nombreux changements du corps qui accompagnent la naissance, les nourrissons restent très vulnérables jusqu’à l’âge de 28 jours, dit-elle.

« L'incidence diminue après, puis elle augmente à nouveau après l’âge de 65 ans », explique-t-elle.

Si la neurologue souligne que les AVC sont plus fréquents chez les adultes, elle ajoute qu'« on se rend compte avec des études ces dernières années qu’ils se produisent chez les enfants, même chez les très jeunes enfants, en quantité plus importante que ce qu’on imaginait voilà 20 à 30 ans ».

Fréquence de l’AVC par an au Canada : Chez les enfants : environ 1,72 sur 100 000 enfants

Chez les nouveau-nés : 10,2 sur 100 000 naissances

La Dre Kaseka rappelle qu’un AVC est un blocage dans la circulation du sang, du cœur au cerveau. Il y a trois origines possibles à ce blocage : les vaisseaux sanguins, le cœur, et le sang lui-même. « Les causes sont différentes chez l'enfant comparativement à l’adulte », note-t-elle.

Fréquence de l’AVC par an au Manitoba : Entre 8 et 10 AVC chez les enfants âgés de 0 à 18 ans

De ceux-là, entre 4 et 6 se produisent chez les nouveau-nés

« Chez l’enfant, les causes cardiaques d’AVC sont souvent des maladies ou des malformations congénitales du cœur. Les causes venant des vaisseaux sont souvent secondaires à des traumas, comme des chutes ou des infections [...]. Les maladies du sang qui prédisposent aux AVC sont les maladies qui rendent le sang plus visqueux, comme l’anémie falciforme », poursuit-elle.

Comment reconnaître un AVC chez l’enfant ?

D’après Mubeen Rafay, spécialiste en neurologie pédiatrique à l’Université du Manitoba, les signes annonciateurs d’un AVC sont liés à l’âge de l’enfant.

Chez les nourrissons, on peut observer une forme de crise d’épilepsie, une certaine irritabilité, des altérations de l’état de conscience ou encore l'usage prédominant d’un bras ou d’une jambe.

Les enfants peuvent également présenter une faiblesse ou une paralysie d’un bras ou d’une jambe, mais aussi un affaissement du visage, des difficultés d’élocution, une certaine confusion, des problèmes visuels et des maux de tête.

Étant donné que ces symptômes ne sont pas exclusifs à l’AVC, s’ils se présentent, la professeure recommande aux parents d’emmener l’enfant chez le médecin pour une évaluation.

Quelles conséquences?

Un AVC peut engendrer des problèmes moteurs comme des paralysies ou des difficultés de coordination des mouvements, indique Mme Rafay. Il peut aussi causer l’épilepsie, des problèmes de langage, d’apprentissage ou encore des troubles cognitifs.

D'après la professeure associée à l'Université du Manitoba, Mubeen Rafay, vivre sainement, faire vacciner l’enfant et soigner les infections immédiatement permettent de réduire les risques d'AVC chez l'enfant. Photo : Mubeen Rafay

Pour un nouveau-né, « il n’y a rien de spécifique qui peut être fait sauf avoir des soins prénataux adéquats, faire attention que toute infection soit traitée immédiatement et avoir un accouchement sans incident », explique la professeure en concédant que cela n’est pas toujours possible.

« Une fois que l’AVC a eu lieu, de la prévention peut être faite », notamment à travers la médication, précise-t-elle. « Mais en général, avoir un mode de vie sain, faire vacciner l’enfant et soigner les infections immédiatement », sont les principaux conseils qu’elle prodigue.