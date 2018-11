Un texte de Marc-Antoine Lavoie

« Il ne faut pas nous mettre en compétition contre des produits qui n'ont pas les mêmes standards que les nôtres », déplore le président de l’UPA, Marcel Groleau.

Restrictions dans l’utilisation de pesticides et d’antibiotiques, protection des bandes riveraines, bien-être animal, les normes exigées aux producteurs du Québec sont nombreuses.

L’UPA dénonce une « compétition déloyale » alors que la signature de nouveaux accords commerciaux au cours des dernières années a rendu les frontières plus perméables.

« Il y a des coûts que les producteurs encourent qu'on ne peut pas transférer dans le marché puisque les consommateurs ont accès à des produits importés qui arrivent sur nos tablettes à meilleur prix que ce qu’on peut leur offrir », explique M. Groleau.

Le président de l'Union des producteurs agricoles du Québec, Marcel Groleau. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

L’organisation souhaite se battre à armes égales et demande aux gouvernements provincial et fédéral de soumettre les pays qui exportent leurs produits ici aux mêmes règles que celles qu'ils exigent aux entreprises canadiennes et québécoises.

Sensibiliser le consommateur

Ce combat livré ardemment depuis plusieurs années par l’UPA a refait surface lors de l’Assemblée générale annuelle des producteurs agricoles de Chaudière-Appalaches, en octobre.

Devant le manque d’écoute du gouvernement, les agriculteurs utilisent leur « dernière carte » en demandant la solidarité des consommateurs.

« Ce qu'on demande aux consommateurs, c'est d'embarquer avec nous pour faire comprendre aux gouvernements que ça prend des normes de réciprocité équivalentes », affirme le président de l’UPA de Chaudière-Appalaches, James Allen.

Des pommes du Québec. Photo : Radio-Canada

Selon l’UPA, cette solidarité passe notamment par les choix effectués par la clientèle dans les marchés d’alimentation. L'UPA invite les consommateurs à être « conséquents » dans leurs choix et privilégier les produits d'ici.

Questionnés à savoir ce qui les motive à choisir ou non les produits locaux, des clients rencontrés dans des commerces de la région évoquent le prix des produits et le manque d’information sur la provenance de certains aliments.

« Le consommateur fait comment pour s'y retrouver? Il y a ça aussi. Il y a une responsabilité des gouvernements d’exiger que la traçabilité des aliments soit faite et que l'étiquetage soit clair », demande Marcel Groleau.

Engouement

Depuis la médiatisation des négociations qui ont mené à la signature de l’Accord États-Unis–Mexique-Canada, les consommateurs semblent de plus en plus préoccupés par l’origine des aliments qu’ils achètent remarque l’épicier Francis Veilleux.

« On l'a senti immédiatement le questionnement des consommateurs. Les gens cherchent parce qu'ils l'ont vu sur les réseaux sociaux. Ils l'ont vu dans une publicité ou dans un journal. Les gens le demandent. On les identifie [les produits québécois], mais les gens recherchent », relate le propriétaire de trois épiceries IGA en Chaudière-Appalaches.

Les producteurs agricoles veulent profiter de cet engouement. Une manifestation est organisée le 18 novembre à Montréal. Le point de rencontre est prévu à 13 h au parc La Fontaine. Un cortège de tracteurs de ferme, d’agriculteurs et de citoyens se dirigera ensuite vers la place des Festivals.

L’UPA promet une forte mobilisation alors que des autobus partiront de partout en province.