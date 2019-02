Mésentente sur la location des cabanes à pêche blanche

Un texte de Catherine Paradis

Grâce à une subvention de 50 000 $ de Tourisme Québec qui lui a été accordée en mai dernier, l’organisme à but non lucratif veut notamment construire de sept à huit cabanes à pêche dans le but de les louer sur le site de l’Anse-à-Benjamin.

Notre plan est de structurer l’offre touristique et développer le tourisme hivernal à La Baie. On veut faire des forfaits de traîneau à chiens, de motoneige, de raquette et de pêche blanche , explique le directeur général de Contact Nature Rivière-à-Mars, Marc-André Galbrand.

Nous sommes dans un esprit de "on gagne ensemble, on perd ensemble". Marc-André Galbrand, directeur général de Contact Nature Rivière-à-Mars

Il assure qu’il veut travailler avec les pourvoyeurs en place, à l’instar de Sainte-Anne-de-la-Pérade où l’offre est consolidée.

Désaccord du privé

La propriétaire de Pêche Aventures Saguenay, Mélanie Davis-Lavoie, y voit plutôt un conflit d’intérêt flagrant.

Contact Nature est le mandataire de Ville de Saguenay pour gérer la pêche blanche, alors ils sont en position d’autorité , déplore Mme Davis-Lavoie.

Elle estime aussi qu’il n’y a pas assez de demande, particulièrement en semaine, pour justifier l’ajout de cabanes en location. Elle craint que sa clientèle ne s’effrite encore plus.

Un partenariat aurait dû être fait avant qu’ils prennent la décision de jouer la carte solo. On aurait pu faire une entente pour louer nos cabanes moins cher à eux la semaine par exemple pour qu’ils puissent développer le tourisme hivernal international , poursuit-elle.

C’est pour dénoncer le manque de communication et la concurrence déloyale que Mélanie Davis-Lavoie a cosigné une lettre demandant l’intervention des élus de Saguenay.

Contact Nature Rivière-à-Mars espère plutôt en arriver à une entente.

On a fait un appel à la collaboration pour s’associer, utiliser les mêmes plateformes et de s’assurer qu’on n’entre pas en compétition , conclut Marc-André Galbrand.

Il se dit déçu de la tournure des discussions, mais il écarte la possibilité de laisser tomber la location de cabanes.

M. Galbrand précise par ailleurs que ce service sera géré en sous-traitance et de façon indépendante à la suite d’un appel d’offres qui doit être lancé sous peu.