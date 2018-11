Un texte de Laurence Gallant

L’auteur du Zèbre, du Zubial et de Fanfan était très attendu par ses lecteurs rimouskois. Ils seront certainement nombreux à vouloir le rencontrer en chair et en os, puisque les romans d’Alexandre Jardin ont souvent la propriété de bouleverser et d’inspirer les personnes qui y plongent.

Après avoir entendu la brève allocution d’Alexandre Jardin à la cérémonie d’ouverture du Salon du livre de Rimouski, on comprend que ses paroles, autant que ses écrits, produisent le même type d’effet sur ses interlocuteurs; ses propos trouvent écho instantanément dans le public.

Le directeur général du Salon du livre de Rimouski, Robin Doucet, disait avoir convaincu très facilement l’écrivain de participer à l’évènement. Pour Alexandre Jardin, de vraies rencontres peuvent se produire dans les plus petits salons du livre, a contrario de celui de Paris, par exemple.

Quand on arrive [au Salon du livre de Rimouski], on voit tout de suite qu’on est à échelle humaine. Et on ne peut pas parler de littérature autrement. Alexandre Jardin

Alexandre Jardin à la cérémonie d'inauguration du Salon du livre de Rimouski Photo : Radio-Canada

Rapidement, Alexandre Jardin exprime son désir de découvrir des auteurs québécois. Il somme d’ailleurs les lecteurs de partir du Salon du livre avec des œuvres d’auteurs qu’ils ne connaissent pas. Une invitation à prendre des risques, à découvrir, fidèle à ce qu’on retrouve dans ses romans.

Le mouvement « double-cœur »

Dans son plus récent roman, qui prend des airs de manifeste, Alexandre Jardin souhaite montrer qu’aimer passe par les gestes, les actes. Mais il va plus loin en invitant le lecteur à intégrer une nouvelle communauté, à prendre part à un mouvement qui dépasse la fiction et qui fait des lecteurs de Double-Cœur des adeptes du jeu amoureux, de la prise de risques, de la créativité pour donner de l’élan aux relations amoureuses...

En écrivant Double-Cœur, je me suis dit que j’allais proposer dans un roman toute une contre-société. Et inviter les gens à le faire avec un mode d’emploi à la fin pour que les gens qui ne sont pas déjà en couple puissent trouver un « Double-Cœur ». Et ils sont en train de le faire. C’est totalement fou, ce qui est en train de se passer , explique Alexandre Jardin.

L’organisation de nos sociétés ne tourne absolument pas autour du projet amoureux. Pourtant, on sait tous très bien que c’est à peu près l’essentiel et qu’on aura vécu autant qu’on aura aimé. Alexandre Jardin

Couverture du roman Double-Coeur d'Alexandre Jardin Photo : Éditions Grasset

L’écrivain raconte que les témoignages et les initiatives se font nombreux sur les médias sociaux. Des lecteurs se présentent maintenant comme des « Doubles-Cœurs », et y racontent leurs petits gestes pour conquérir ou reconquérir la personne désirée, passant par un romantisme assumé ou par une folie débridée pour la surprendre.

Vous avez tout à coup un monsieur, dans le sud de la France, qui a eu une très jolie idée, qui fait école : il y a plein de gens qui font pareil, en ce moment. Il a acheté des bougies parfumées, et quand il allume une bougie à la figue, ça veut dire à sa femme qu’il l’aime, une bougie au mimosa, ça veut dire qu’il la désire, et une bougie à la rose, qu’il la trouve brillante. Et là, ils ont fait un dîner la semaine dernière, et il n’a pas arrêté d’éteindre et de rallumer des bougies!

Tout le roman tourne autour de gens, de héros, qui ont l’intelligence de vivre comme ça. Et pourquoi on ne vivrait pas comme ça? Il faut être fou, pour ne pas être Double-Cœur! Personne n’a envie d’un amour-routine! , s'exclame-t-il.

Un livre ouvert devant une bibliothèque bien remplie. Photo : Radio-Canada/François Gagnon

Alexandre Jardin affirme qu’écrire des romans permet de démontrer que ce type de folie amoureuse est possible et accessible à tous.

Écrire est une manière d’entrer très profondément dans l’imaginaire des autres. […] Je pense qu’on peut refaire une vraie littérature d’invitation à la vie, au culot, à la création… et visiblement, les gens n’attendent que ça! À ce moment-là, la littérature devient un catalyseur, un accélérateur. Alexandre Jardin

Dévouement amoureux, dévouement social

Alexandre Jardin, que l’on connaît également pour son militantisme social et politique, pense sans nul doute que ce genre d’engagement trouve également écho dans l’engagement amoureux.

Toute la question est de savoir : est-ce qu’on va être les acteurs de notre vie, les auteurs de notre vie ou pas? De notre vie sociétale, politique, amoureuse… de notre vie de parent. Est-ce qu’on est acteur ou pas? Ou est-ce qu’on est déjà mort? Parce qu’être acteur, c’est être vivant.

En prononçant ces mots, l’écrivain a une pensée pour les nombreux bénévoles qui se dévouent pour réaliser le Salon du livre, année après année. Il salue ces « citoyens engagés » :