Le jour se lève sur le marais Delta, au sud du lac Manitoba. Ce plan d’eau, Roger d’Eschambault le connaît dans tous ses recoins, lui qui, l’automne, y chasse le canard depuis l’âge de 12 ans.

« Quand j’étais jeune, c’était noir de canards sur le lac, se souvient celui qui est le directeur de Canards illimités. Au fur et à mesure que le soleil se levait, c’était bruyant tellement les canards se levaient du milieu du lac. »

Roger d'Eschambault chasse le canard dans le marais depuis 40 ans. Photo : Radio-Canada/Marc Deschambault

On est dans une des passes migratoires les plus importantes en Amérique du Nord. C’est leur voie, leur autoroute. Roger d'Eschambault

Toutefois, les choses ont changé au cours des dernières décennies. En 40 ans, cet écosystème s’est dégradé au point de mettre en danger la faune et la flore qu’on y trouvait. L’époque « où un chasseur pouvait voir 1000 oiseaux dans une seule journée » semblait révolue. Celui qui voyait six canards par jour pouvait se considérer comme chanceux, raconte Roger d’Eschambault.

La responsable de cette dégradation? La carpe commune, une espèce envahissante introduite au Canada par les Européens au moment de la colonisation, qui s’est propagée dans les rivières Rouge et Assiniboine et dans le lac Winnipeg, pour atteindre le lac Manitoba et, enfin, le marais Delta, où elle est apparue dans les années 60.

« C’est un habitat idéal pour la carpe. Il est peu profond, les eaux sont pas mal chaudes et il y avait une énorme quantité de plantes aquatiques », indique Pascal Badiou, qui étudie ce plan d’eau depuis une vingtaine d’années.

Un effet dévastateur

L’impact de la carpe commune sur le marais est immédiat. Son activité endommage des plantes essentielles à l’alimentation de tous les organismes du marais : canards, invertébrés, grenouilles, insectes aquatiques et même les autres plantes, explique Pascal Badiou. « Il y a une énorme biomasse de carpes qui vont se regrouper pour la reproduction et c’est vraiment une activité violente qui déchire les plantes des substrats dans le marais », ajoute-t-il.

Trois faits concernant le marais Delta : Une trentaine d’espèces de poissons viennent frayer dans ses eaux plus profondes.

Il compte des plantes aquatiques abondantes sur plus de 200 kilomètres carrés.

On y voit des centaines d’espèces d’oiseaux migrateurs au printemps et à l’automne.

Une première solution : des barrières

Au milieu des années 60, on met en place des barrières pour empêcher les carpes d’entrer dans le marais. Des grillages permanents sont installés dans les canaux qui relient le marais au lac Manitoba.

Mais les grillages, trop serrés, bloquent le passage d’espèces indigènes et s’engorgent de débris.

Les barrières sont retirées. La carpe revient. Et pendant plus de 30 ans, elle envahira ces eaux, entraînant la disparition des plantes aquatiques sur de grandes étendues.

Des espèces d’oiseaux sont touchés : le fuligule à dos blanc, aussi connu sous le nom de morillon, se fait de plus en plus rare, faute de nourriture. « D’ailleurs, dit Roger d’Eschambault, c’est lui qu’on a vu disparaître le plus du marais. »

Puis, dans les années 2000, Pascal Badiou entreprend ses études doctorales dans le marais Delta, introduisant différentes quantités de carpes dans des cellules situées entre le lac et le marais.

Ces études révèlent que la carpe commune a des effets négatifs sur la qualité de l’eau du marais, quand il y a plus de 200 kilos de poissons par hectare.

« [Or] pendant la saison de reproduction, les carpes peuvent se trouver à des biomasses de 1000 kilos à 3000 kilos par hectare », explique Pascal Badiou.

Pascal Badiou. Photo : Radio-Canada/Marc Deschambault

Ses recherches mènent à une piste de solution : pourquoi ne pas tenter d’exclure la carpe du marais uniquement durant la saison des amours, de la fin avril à la mi-mai, au moment où elle cause la plupart des dommages?

Une deuxième solution : des barrières amovibles

C’est ainsi qu’on met en place sept barrières amovibles qui peuvent être activées au besoin. Installées à l’entrée du marais, elles sont munies d’une série de barres verticales qui empêchent les carpes adultes d’entrer dans le marais Delta, mais ne nuisent pas à la circulation des espèces indigènes.

Vue des barrières amovibles sur un canal qui mène au marais Delta. Photo : Radio-Canada/Marc Deschambault

Les barrières sont activées pour la première fois au printemps 2013.

Ce qui se produit alors laisse les chercheurs bouche bée. Des milliers de carpes entassées à l’embouchure des canaux se heurtent contre les barres de métal. L’impact, violent, se fait entendre à des dizaines de mètres.

Des carpes communes se heurtent aux barrières qui les empêchent de pénétrer dans le marais. Photo : Radio-Canada/Marc Deschambault

« C’est vraiment là qu’on a été capables de visualiser la biomasse de carpes qu’on retrouvait dans le marais et c’est absolument énorme », se souvient Pascal Badiou.

Une manne pour les pêcheurs?

Allan Gaudry pêche le doré sur le lac Manitoba depuis 30 ans. C’est une pêche lucrative à laquelle s’adonnent de nombreux Métis comme lui, mais qui ne se fait que l’hiver, dans des conditions difficiles.

Les pêcheurs métis tirent profit de la présence des carpes qui tentent de s'introduire dans le marais. Photo : Radio-Canada/Marc Deschambault

Depuis l’installation des barrières, les Métis des communautés riveraines du lac Manitoba pêchent la carpe commune, qu’ils transportent au village de Saint-Laurent où une remise a été transformée en usine de transformation.

Pour le village, c’est une dizaine d’emplois qui durent cinq ou six semaines. « Tu emploies 10 personnes dans ton village, ça fait du bien à ton village », résume Allan Gaudry.

Allan Gaudry. Photo : Radio-Canada/Marc Deschambault

La Corporation de mise en marché du poisson d’eau douce achète ensuite la viande, les œufs et les têtes de carpe, qui sont vendus surtout en Asie et en Israël.

Nous autres, on n’est pas des mangeurs de carpes. On mange du doré, on a été élevés avec du doré. Astheure qu’il y a quelqu’un dans le monde qui veut l’acheter, veut nous payer pour, tant mieux! Ça peut tout l’avoir! Allan Gaudry

Depuis cinq ans, les pêcheurs métis constatent que les stocks de carpes communes restent constants d’une année à l’autre. Cette source de revenus facile, et constante, est bien accueillie par les pêcheurs. « Ça fait cinq ans, puis c’est de la bonne pêche », dit Allan Gaudry.

Alors si la carpe se trouve maintenant dans les filets des pêcheurs, qu’en est-il du marais Delta?

Le marais reprend vie

« On a vu l’été d'après qu’il y avait un rétablissement des plantes aquatiques submergées », raconte Pascal Badiou.

Le potamot, plante essentielle à l’alimentation de la sauvagine et des invertébrés, est maintenant visible en abondance à la surface de l’eau.

« Ça fait une trentaine ou une quarantaine d’années qu’on n’a pas vu des densités de plantes aquatiques comme celles-ci, note Pascal Badiou. Ça nous dit qu’on est sur la bonne piste pour la restauration du marais. »

Autre bonne nouvelle : les oiseaux reviennent.

Depuis trois ans, les données de la province concernant les oiseaux migrateurs du marais montrent que les chiffres augmentent.

Le fuligule, en particulier, est de retour.

Pascal Badiou, qui a vu la transformation du marais Delta, observe avec bonheur un écosystème qui reprend vie.

Il y a plus d’oiseaux dans les airs aujourd’hui qu’il y avait dans les années 70. Roger d'Eschambault

Roger d’Eschambault reprend espoir : le marais où il a grandi semble avoir survécu, pour l’instant, à une invasion de carpes communes.