Un texte de Julien Sahuquillo

Pour la sénatrice québécoise Julie Miville-Dechêne, sa visite à Winnipeg était l’occasion parfaite pour réagir aux propos tenus par Denise Bombardier au mois d’octobre.

« J’ai été longuement journaliste, j’ai sillonné ce pays, j’ai rencontré les communautés et pour moi il était impensable de venir à Winnipeg et de ne pas rencontrer les Franco-manitobains », explique-t-elle.

Elle a ainsi profité de son passage en ville pour contacter des associations franco-manitobaines. « J’ai rencontré le groupe qui faisait partie du colloque Santé en français, où j’ai prononcé une courte allocution », raconte Julie Miville-Dechêne.

Belle rencontre avec un groupe de franco-manitobains réunis en colloque « La santé en français »

à Winnipeg. Une communauté dynamique que j'admire. Merci pour l'accueil! @SenGagne @SenatCA pic.twitter.com/7AKAxT82sd — Julie Miville-Dechêne (@mivillej) November 2, 2018

« Le but, c’était de rencontrer des Franco-manitobains et de leur dire qu’à titre de sénatrice du Québec, canadienne et québécoise, je soutenais les Franco-manitobains et je comprenais leur combat, explique la sénatrice. Je voulais exprimer ma solidarité envers leur lutte, leur militantisme pour conserver, obtenir et améliorer leurs services en français. »

Pour Raymonde Gagné, sénatrice indépendante du Manitoba, les propos de Mme Bombardier ont été durs. « En tant que Franco-manitobaine, et sachant très bien que Mme Bombardier est allée rencontrer les métis de Saint-Laurent, j’étais déçue et vraiment blessée d’entendre ces propos », confie-t-elle.

La sénatrice du Manitoba accueille d’un bon œil la prise de position de sa collègue. « Je pense qu’on ne peut pas passer ça sous silence et je suis contente de voir qu’il y a des gens qui ont pris la parole et qui disent à Mme Bombardier que ce qu’elle a dit ne reflète pas qui on est », souligne-t-elle.

Julie Miville-Dechêne veut que les Québécois comprennent davantage la situation des francophones hors des frontières de la belle province. « La situation des Franco-manitobains n’est pas facile. C’est une situation de lutte dans un contexte minoritaire, mais ce sont des communautés bien vivantes. Je l’ai vu hier au colloque Santé en français », précise-t-elle.

Elle reconnaît néanmoins que la vision des Québécois n’est pas unanime sur le sujet. « Il y a effectivement des Québécois qui connaissent peu la situation des francophones qui vivent en situation minoritaire au Canada. Il y en a d’autres qui éprouvent une solidarité et il y en a qui n’en éprouvent pas. C’est le propre de toute société d’être divisée », fait-elle remarquer.

La sénatrice québécoise estime néanmoins qu’il est important de créer des liens entre les communautés francophones hors Québec et les Québécois. « Il faut aussi faire preuve de générosité envers les francophones qui vivent en situation minoritaire. »

C’est essentiel, c’est une question de générosité et de solidarité. Julie Miville-Dechêne, sénatrice du Québec

Raymonde Gagné veut regarder cette affaire de façon positive. « Ce qui est important, c’est de faire avancer la discussion. Espérons que ça ouvre la voie de la communication », espère-t-elle.

Elle ajoute qu’il est important de rester fier de la culture franco-manitobaine et de démontrer que les communautés sont vibrantes et dynamiques.