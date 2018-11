En février dernier, le vice-doyen à l'enseignement de la médecine en Outaouais, le Dr Gilles Brousseau, avait pourtant affirmé le contraire en entrevue sur les ondes de Radio-Canada.

C'est par obligation d'uniformité que les 24 étudiants du campus gatinois devront suivre les mêmes cours théoriques que les autres étudiants en médecine de l'Université McGill. Or, ceux-ci se donnent généralement en anglais. La formation pratique, toutefois, sera offerte principalement en français , avait-il alors expliqué.

Or, une vidéo promotionnelle publiée sur YouTube cet automne pour attirer des étudiants dans le programme préparatoire de médecine 2019-2020 indique à la toute fin que l'année préparatoire [...] se déroule à Montréal .

Interrogé sur cette contradiction, vendredi, le Dr Brousseau a défendu la décision de la Faculté de médecine de l’Université McGill.

Je pense que nous ne les perdrons pas [les étudiants qui vont faire leur première année à Montréal], nous allons plutôt les attirer. Ces gens-là vont savoir que maintenant ils vont pouvoir faire la grande partie de leur programme en français chez nous en Outaouais. Donc, ils vont revenir dans leur milieu , a-t-il soutenu.

Le président d’Impératif français, Jean-Paul Perreault, accuse l’Université McGill d’avoir « menti » en affirmant que les futurs étudiants de la faculté satellite de médecine de l’Outaouais pourraient suivre toute leur formation en français.

Il souhaite que le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) réagisse rapidement afin que les cégépiens francophones qui veulent étudier la médecine uniquement en français puissent poursuivre leurs études universitaires en Outaouais.

Tout doit être donné en français et si l’Université McGill n’est pas capable de le faire, il y a des universités au Québec, et il y a même une université à l’extérieur du Québec, l’Université de Moncton, qui est capable de le faire , a-t-il lancé.

M. Perreault estime que les facultés de médecine de la province ne devraient pas relever « d'universités incapables d'enseigner en français ».

Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, est d’avis que chaque étudiant au Québec devrait avoir accès à sa formation 100 % en français.

Je vais analyser le dossier plus en profondeur avant de commenter davantage. Plusieurs ministères sont impliqués dans ce projet, je vais en discuter avec mes collègues du Conseil des ministres qui sont concernés , a-t-il déclaré dans une communication écrite.