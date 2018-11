Un texte de Jérôme Roy

L’homme dans la vingtaine, troisième officier sur le navire de marchandises néerlandais Amazoneborg et employé de la compagnie depuis 2013, est tombé par-dessus bord et a été retrouvé huit jours plus tard près de Champlain.

Dans son rapport d’enquête, le BST explique que le marin s’était servi d’une échelle de corde pour relever les marques de tirant d’eau sur la paroi extérieure du navire, côté mer.

Or, les procédures ou instructions pour effectuer la tâche étaient inexistantes et personne sur le navire ne savait que la victime allait effectuer ces manoeuvres.

Personne, donc, n’a pu amorcer d’intervention d’urgence au moment de la chute.

De plus, la victime ne disposait d’aucun dispositif de protection contre les chutes et son vêtement de flottaison individuel a été retrouvé dans son casier, ce qui porte à croire qu’il ne portait pas de veste de flottaison selon Mélissa Saint-Jean, enquêteuse principale régionale au BST.

Le BST juge aussi que l’échelle de corde, qui offrait peu de surface d’appui pour les mains et les pieds, était « inappropriée pour la réalisation de cette tâche ».

Des correctifs apportés

Dans son rapport, le BST précise que depuis l’incident, l’exploitant du navire a pris des mesures pour corriger les problèmes soulevés dans le rapport d’enquête.

En ce qui concerne d’hypothétiques sanctions, Mme Saint-Jean précise que le mandat du BST est de « déterminer les causes et les facteurs contributifs et non d’attribuer les blâmes ».

Cette tâche incombe, affirme-t-elle, à Transport Canada, qui n’a pas été en mesure de répondre à notre requête d’information vendredi après-midi.