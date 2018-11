Cette semaine sherbrookoise s'inscrit dans une campagne provinciale qui a pour objectif de sensibiliser la population à la diversité culturelle.

Pour moi, c'est une concrétisation des bonnes pensées ou des bonnes paroles que l'on peut avoir au sujet des immigrants, mais qui restent à l'état de voeux pieux tant et aussi longtemps que l'on ne se met pas en action. David Goudreault, écrivain et travailleur social

David Goudreault visitera plusieurs écoles primaires et secondaires pour discuter avec les élèves de la différence. J'ai l'impression que les jeunes sont assez ouverts d'esprit et qu'ils sont sensibilisés. Ça dépend des quartiers, parce qu'il y en a qui ont une plus grande mixité sociale que d'autres, mais ils apprennent plein de choses sur leurs amis dans leur classe, sur les habitudes alimentaires ou vestimentaires , explique David qui espère que cette semaine soit le moment idéal pour démystifier des peurs et des croyances qui ne sont pas fondées.

Il faut se rencontrer pour détricoter ces espèces de peurs. David Goudreault, écrivain et travailleur social.

Des conférences, des expositions et des rencontres sont également organisées.