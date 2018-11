Une témoin a filmé l'altercation, qui a eu lieu samedi dernier devant le Cégep de l'Outaouais.

L’extrait montre une femme dans le cadre de la porte d'un autobus. On peut entendre le chauffeur lui crier de violentes insultes en lui ordonnant de sortir.

Sur les images, on peut voir l’autobus se mettre à rouler alors que la porte est ouverte et que la femme peine à rester à bord. Il s’immobilise ensuite quelques mètres plus loin.

Toujours selon la témoin, la jeune femme qui se fait insulter était d’abord assise derrière le chauffeur dans l’autobus et parlait au téléphone. C’est alors que le chauffeur a immobilisé l’autobus et qu'il a dit qu’il ne bougerait pas tant que la femme ne sortait pas.

La STO a confirmé que l'employé en question a été suspendu avec salaire pour une période indéterminée. Le transporteur public a indiqué qu'une enquête interne est en cours.

C’est une situation tout à fait inacceptable et on s’excuse à la personne et à tous les passagers présents. Rien ne justifie de tels agissements , a affirmé la porte-parole de la STO, Sophie St-Pierre.

Avec les informations d'Antoine Trépanier