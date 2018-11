Le point de vente illégal publicisait ses services avec une affiche sur le terrain avant de la résidence.

Trois autres points de vente situés en Haute-Ville ont également été visités par les policiers.

Trois hommes ont comparu, jeudi et vendredi. Mathieu Brousseau, 33 ans, Albert St-Germain, 29 ans, et Tara Manhas, 23 ans ont été accusés pour vente de cannabis et possession de cannabis dans le but d’en faire la vente.

Les perquisitions ont permis de saisir 697 grammes de cannabis (1,53 lb), 7 grammes de haschich, une centaine de graines de cannabis, et 1700 dollars.

L'enquête de l’unité Accès (Action concertée contre l’économie souterraine) cannabis du SPVQ a été amorcée après le 17 octobre 2018.