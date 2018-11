Le compte est maintenant bon pour le conseil municipal de cette communauté située à 30 minutes au sud de Winnipeg. Raymond Gagné et Paule Péloquin se joignent aux deux autres conseillers Francine Roy et Paul Gauthier, et au maire Raymond Maynard.

Au lendemain des élections municipales du 24 octobre, deux postes de conseillers étaient restés vacants, faute de candidats. Les élus du village ont alors sollicité les citoyens pour combler ces postes. Selon Raymond Maynard, au terme de ce processus, huit personnes ont présenté leur candidature.

Les membres du comité de citoyens ont porté leur choix sur Paule Péloquin et Raymond Gagné.

Ce qu'ils apportent au conseil

Raymond Maynard affirme que le conseil pourra tirer profit du bagage d'expérience des deux conseillers. Selon lui, Raymond Gagné a une longue expérience dans le domaine de l'infrastructure et Paule Péloquin, dans les ressources humaines.

Mme Péloquin a notamment travaillé au service à la clientèle pour Postes Canada ainsi qu'au Musée canadien pour les droits de la personne. Depuis près d'un an et demi, elle est employée à la bibliothèque de Saint-Pierre-Jolys.

Elle dit qu'elle a été surprise par sa nomination, car elle ne pensait pas avoir l'expérience nécessaire pour le poste de conseillère municipale. « C'est l'ancienne mairesse de Saint-Pierre-Jolys qui m'a approchée pour me demander si j'étais intéressée à devenir conseillère municipale. Elle trouvait que le conseil avait besoin de mon caractère et de mon exéprience professionnelle », raconte-t-elle.

Raymond Maynard se réjouit de l'arrivée de Mme Péloquin et de M. Gagné au sein du conseil. Toutefois, il se demande pourquoi tous les candidats qui se sont présentés afin de pourvoir les deux postes vacants n'ont pas manifesté leur intérêt avant la tenue des élections municipales.

Paule Péloquin indique qu'elle ne se sentait pas prête pour faire le saut en politique.

La cérémonie d'assermentation de Paule Péloquin et Raymond Gagné a eu lieu le 29 octobre. Ils participeront à leur première rencontre du conseil le 7 novembre.