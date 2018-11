La défense avait demandé l’arrêt des procédures en août dernier après que la juge eut indiqué qu’elle ne pouvait pas rendre de décision dans le dossier. C’est l’enregistrement vidéo de l’interrogatoire de René Samson Vonrichter qui a brouillé les cartes.

Dans ladite vidéo, M. Samson — qui purge une peine pour le meurtre de Travis Votour et d’Amanda Trottier — affirme que M. Junior Brazeau lui a commandé l’assassinat du couple. Or, il a changé sa version des faits : Ronald Junior Brazeau lui aurait demandé de donner une correction uniquement à M. Votour, et non de le tuer de même que sa conjointe.

Ronald Junior Brazeau a plaidé coupable à l’homicide involontaire de Travis Votour en 2017, mais a toujours nié avoir une part de responsabilité dans la mort d’Amanda Trottier.

Avec les informations d'Antoine Trépanier