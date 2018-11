Les membres du groupe, qui ont produit le film, ne cherchent pas autre chose qu'à se montrer sous un bon jour. C’est d’ailleurs ce parti pris qui avait poussé Sacha Baron Cohen à abandonner le projet.

Ainsi, Georges Privet a bien constaté que Bohemian Rhapsody – titre de l’un des plus grands succès des Britanniques – a tout d'une « mégapub pour un catalogue qui coûte déjà très cher ». Le film de Bryan Singer revient sur la naissance et la montée en puissance de l’un des plus grands groupes rock de l’histoire. Tout est détaillé pas à pas comme dans une version Queen pour les nuls, regrette le critique.

Tout ou presque. Ainsi, on note l’absence quasi totale d’évocation de la sexualité de Freddie Mercury. Si le chanteur, mort en 1991 des suites du sida, a refusé de parler de son attirance pour les hommes tout au long de sa carrière, elle était pour beaucoup un secret de Polichinelle.

Ça équivaut à faire un film sur la non-violence sans parler de Gandhi. Georges Privet

Reste la performance de Rami Malek, dont le mimétisme avec le leader de Queen avait déjà frappé lors du dévoilement de la bande-annonce du film. L’acteur « arrive à rendre vie à Freddie Mercury », indique Georges Privet, pour qui il n’était pas évident de s’approprier quelqu’un « qui est encore si présent dans l’esprit des gens ».

Autre qualité du film, selon le cinéphile : la reconstitution du concert donné par Queen lors du spectacle-bénéfice Live Aid, en 1985. Mettre en scène cette performance devenue culte relève du « prodige technique, parce que l’endroit où ça a eu lieu, le stade de Wembley, n’existe plus. On n’avait pas 70 000 figurants pour reconstituer la scène. Les gars sur scène ne savent pas jouer la musique qu’on entend. Tout est faux, mais ça marche. C’est électrisant. »

L’événement, qui ouvre et conclut Bohemian Rhapsody, permet aussi de mettre de l’avant la musique du groupe. À elle seule, elle devrait en attirer plus d’un dans les salles.