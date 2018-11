Un texte de Jean-François Deschênes

La date de construction est encore approximative parce que la hauteur du site est un défi à bien évaluer, précise le météorologue d’Environnement Canada, Simon Legault. L’an prochain, le constructeur allemand choisi pour les travaux doit visiter le site pour évaluer les méthodes de construction et de transport d’équipements.

Une chose est certaine, c’est que le radar de Val-d'Irène coûtera 4 millions de dollars, précise M. Legault.

Avec ces nouveaux radars, les météorologues pourront savoir plus rapidement et plus précisément la composition de ce qui se trouve dans l’atmosphère que ce soit de la pluie, de la neige, même des insectes ou encore des oiseaux. Avant, on avait un indice. On avait une certaine connaissance, on en déduisait quelque chose. Maintenant, on aura une information beaucoup plus fiable avec ces radars-là . La technologie permet d’avoir deux fois plus d’images, de meilleure qualité.

Les informations seront plus nombreuses notamment sur les vents et leur direction lors de tempêtes et d'orages, sur un rayon de 240 kilomètres, précise Simon Legault, tout ça sur une période de trois jours.

C’est comme avoir un nouvel appareil photo qui est encore plus performant. Simon Legault, météorologue, Environnement Canada

Le nouveau radar de Val-d'Irène aura une portée de 240 kilomètres. Photo : Radio-Canada/Gabriel Rochette-Bériau

Économies

L’entretien des nouveaux appareils sera plus économique que pour les anciens.

Les radars seront identiques d’un océan à l’autre, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Les techniciens pourront donc intervenir plus facilement et moins souvent. Environnement Canada estime qu’il n’y aura que deux interventions sur le site par an au lieu de six auparavant.

Le radar de Blainville, en banlieue de Montréal, a été le premier inauguré au Québec. Photo : Radio-Canada/Olivier Bachand

Ondes

La population n'a rien à craindre des ondes émises par le radar, assure le météorologue. Il pointe vers le haut et jamais vers le sol , indique-t-il et précise que le radar écoute beaucoup plus qu’il ne peut émettre. Dans une seule journée, il émettra seulement pour un total 95 secondes.

Les gens ne seront jamais plus touchés qu’un téléphone cellulaire, un four à micro-onde ou un routeur de wifi. Simon Legault, météorologue, Environnement Canada

L'inauguration du radar de Val-d'Irène est prévue pour 2021.