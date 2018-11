Un texte de Louise Boisvert

« Vous me parlez de ça et ça me rend très émue », reconnaît Anne Guérette, commentant pour la première fois sa défaite électorale de novembre 2017.

Après une course à la mairie de 45 jours, elle a terminé troisième, ne faisant élire qu'un seul conseiller pour son parti, son colistier Jean Rousseau. Il est toujours le seul à porter les couleurs de Démocratie Québec à l'hôtel de ville. « J'aurais voulu faire mieux », avoue-t-elle, la voix remplie d'émotion, « on avait une belle équipe ».

La rencontre a lieu dans le parc des plaines d'Abraham où elle s'est promenée plus souvent dans la dernière année. Elle a renoué avec sa liberté avec sérénité.

J'étais contente d'avoir du temps pour ma famille, pour mes amis, pour me ressourcer. Anne Guérette

Parcours semé d'embûches

La vie politique d'Anne Guérette, c'est une élection partielle, trois élections générales et une course à la direction de Démocratie Québec. « Je suis très fière d'être allée jusqu'au bout, envers et contre tous. »

Son parcours a été semé d'embûches, particulièrement les dernières années. Après dix ans dans l'opposition, elle a quitté son poste sans avoir le sentiment d'avoir fait avancer les choses comme elle l'aurait voulu.

Anne Guérette a réussi à l'arraché à prendre le contrôle du parti qu'elle avait fondé en 2012, sans toutefois rallier les forces de l'opposition.

Avec du recul, elle croit que son retrait de la vie politique était la chose à faire, même si cela a été « un des moments les plus émouvants de toute ma carrière politique. »

Projet de tramway à Québec Photo : Ville de Québec

Pour le projet structurant

Anne Guérette n'entretient pas ne rancoeur à l'égard du maire Régis Labeaume dans le dossier du tramway.

Démocratie Québec avait été le seul parti en campagne électorale à mettre de l'avant ce projet. La chef proposait un tracé de 11 km qui passait par la Haute-Ville, un choix alors discrédité par le maire sortant.

La volte-face de l'administration Labeaume, quelques semaines seulement après le scrutin, n'offusque pas Anne Guérette.

En politique, il faut avoir beaucoup d'humilité pour se réjouir des bonnes décisions, même si ce n’est pas toi sur la première page. Anne Guérette, ex-chef de Démocratie Québec

Rebondir

Après quelques semaines de repos, elle a lentement repris ses activités. « Je me demandais comment mettre mon expérience à contribution. »

Le téléphone a sonné en février pour qu'elle reprenne du collier pour un parti provincial. L'invitation arrivait trop vite. Elle l'a déclinée.

Elle a plutôt choisi de retourner à ses racines, sur la terre de ses ancêtres, à Pohénégamook. Elle y exploite une petite compagnie forestière, qu'elle avait un peu délaissée dans les dernières années. Elle est aussi à la tête d'une fondation pour sauver le musée de la municipalité.

« Je ne peux pas me résigner à vendre cette infrastructure avant d'avoir mis tous les efforts possibles pour en faire un actif pour la région ».

L'engagement citoyen est toujours au coeur de ses décisions.

Servir la communauté

L'ancienne conseillère du district Cap-aux-Diamants a pris une pause des médias depuis un an. « Ça m'a fait du bien », confie-t-elle. Elle a hésité avant de nous rencontrer.

Elle suit moins religieusement les affaires de la Ville, mais elle a été aperçue, il y a deux semaines, lors de la consultation publique sur le PPU de la Colline.

Son goût pour l'engagement citoyen est intact. « Je veux contribuer, je veux servir. » Elle ne veut pas intervenir sur tout, tout le temps, seulement ce qui lui tient à coeur. Il n'est pas impossible qu'elle se prononce sur d'autres enjeux de son ancien district, qu'elle habite, dans un avenir rapproché.

Elle jure ne pas préparer son retour en politique, à court terme.

Je ne veux pas faire de la politique pour faire de la politique non plus. Je ne me cherche pas une place en politique. Si je retourne, c'est parce qu'il y aura un beau défi et que je pourrai jouer un rôle positif. Anne Guérette, ex-chef de Démocratie Québec

Un rôle positif dans un environnement positif. Elle souligne qu'elle ne s'ennuie pas du climat de confrontation et d'opposition qui règne à l'hôtel de ville de Québec.

Elle le fera à titre de maman, d'architecte, d'entrepreneure ou de philanthrope, comme elle souhaite maintenant être présentée.