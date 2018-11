Un peu d'histoire

Le 29 août 1978, le Centre culturel a ouvert ses portes au deuxième étage d'un centre commercial de Kelowna. Un petit groupe de femmes qui jouait aux cartes ensemble a décidé d'élargir leur cercle et proposer des activités francophones à la communauté. Un coup d'As qui a porté fruit.

Petit à petit, notre groupe a grandi. On a formé un groupe de chant canadien-français, de danse. On a même mis en scène une cabane à sucre. Julie Blais Wambeck, l'une des fondatrices du Centre cultuel francophone de l'Okanagan

Mise en scène d'une cabane à sucre pour l'ouverture du Kelowna Community Centre faite par les premiers membres du Centre culturel Photo : Julie Blais Wambeck

Au même moment, une vague importante de Québécois s'est installée dans l'Okanagan pour travailler dans les fermes. « C'est à ce moment que le Centre a pris un virage un peu plus jeune », explique Mario Lanthier, membre honoraire du Centre culturel.

Nous étions un groupe dans la vingtaine un peu naïf avec de l'ambition et de l'énergie. On voulait des activités qui nous rejoignaient. Mario Lanthier, membre honoraire de Centre culturel de l'Okanagan

Première troupe de danse traditionnelle canadienne-française du Centre culturel de l'Okanagan Photo : Julie Blais Wambeck

Le groupe s'est de plus en plus impliqué en mettant de l'avant un projet pour les jeunes de 0 à 30 ans, l'Association de la jeunesse active de Kelowna (AJAK). Un projet qui a été rassembleur et a servi « d'étincelle pour que la communauté s'implique davantage », affirme Anne-Marie Brun, employée de AJAK.

Avec les besoins qui grandissaient, un groupe mené par un autre pionnier du Centre, David Shaw, a décidé d'acheter l'église luthérienne de la rue Bernard à Kelowna, dans laquelle se trouvent actuellement les locaux du Centre culturel.

Les festivités du 40e

Pour célébrer ses 40 ans, le Centre culturel offre une variété d'activités pendant le mois de novembre. Les festivités commencent le vendredi 2 novembre avec un spectacle de l'artiste québécoise Klô Pelgag.

Calendrier des activités : 8 novembre : Vins et fromages ainsi que le lancement d'une exposition collective d'artistes de la région de l'Okanagan

17 novembre : Le Marché de Noël

24 novembre : Le brunch Milles merci, un brunch pour remercier les bénévoles

Pour l'avenir, la directrice générale, Claudie Valque, aimerait que d'autres centres culturels francophones ouvrent leurs portes dans les villes de Penticton et Vernon pour combler tous les besoins de la francophonie dans l'Okanagan.

Bonne fête au Centre culturel de l'Okanagan!