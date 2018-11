Un texte de Jean-Marc Belzile

C'est un revenu important pour les principales villes de la région, mais les élus assurent que l'objectif n'est pas de faire le plus d'argent possible.

En 2017, c'est la Ville de Val-d'Or qui a reçu en le montant le plus important provenant d'infractions municipales, soit 1,73 M $.

Ce total inclus les contraventions en lien avec le stationnement interdit dans la rue, les parcomètres, les infractions au code de la sécurité routière et toutes autres infractions aux règlements municipaux.

*Pour Ville-Marie, il s'agit d'une moyenne des 4 dernières années

Le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, assure que le but n'est pas de faire le plus d'argent possible.

Le nombre d'agents affectés aux constats d'infractions n'a d'ailleurs pas augmenté au cours des dernières années.

En fait, si les gens corrigeaient certaines mauvaises habitudes, ce serait un revenu qui serait probablement plus proche du tiers de ce qu'il est actuellement. Pierre Corbeil

Si tout le monde respectait la règlementation, la Ville ne pourrait pas dire " j'avais anticipé un million de revenu et j'en ai juste 500 000 $ ". Si personne n’enfreint les règlements, on n’aura pas les revenus additionnels assortis à l'émission des contraventions , ajoute Pierre Corbeil.

Pas de parcomètre pour Ville-Marie

Rouyn-Noranda arrive au deuxième rang avec 994 000 $ suivi d'Amos à 470 000 $ dollars puis La Sarre, 240 000 $.

La municipalité de Ville-Marie est celle qui reçoit le moins d'argent avec une moyenne de 44 000 $ par année.

Il faut dire que c'est la seule des cinq principales villes de la région à ne pas avoir de parcomètres.

Une situation qui est là pour rester selon le maire, Michel Roy.

Moi, je suis là depuis trois ou quatre ans, puis c'est jamais venu sur la table de la Ville , avoue-t-il.

C'est certain que ce serait une belle source de revenus pour nous, mais on a une belle qualité de vie ici. Je ne crois pas que les citoyens aimeraient, alors ce n’est pas envisagé. Michel Roy

Dans les quatre autres villes plus populeuses l'objectif est d'assurer un certain roulement pour les commerçants du centre-ville.

Beaucoup de parcomètres, peu d’achalandage

Rouyn-Noranda est la municipalité où il y a le plus de places de stationnements payantes, avec un nombre de 1539 places.

À certains endroits, comme dans le quartier Noranda, il y a pourtant très peu d'achalandage.

La mairesse, Diane Dallaire, soutient que le nombre de parcomètres a d'ailleurs augmenté quelque peu dans les dernières années.

On en a ajouté sur l'avenue Murdoch parce qu'il y a des commerces et les clients n'avaient pas de stationnements. On les place normalement pour répondre au besoin des commerçants. Diane Dallaire

Mme Dallaire assure qu'il n'est pas question pour le moment de diminuer le nombre de parcomètres.

Le but ce n’est pas de faire de l'argent , assure-t-elle.

Mais c’est une nécessité. Ce sont quand même des revenus importants, on ne le cache pas. Ce n’est pas demain que les stationnements seront gratuits, ça ne règlerait rien. Donc on règle une problématique et en même temps ça apporte un revenu.

Pour un constat d'infraction en lien avec les parcomètres, le prix est le même dans toutes les municipalités, soit 25 $.

Selon le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, la Ville a augmenté le tarif de 10 à 12 $ au cours des dernières années, mais les frais qui sont fixés par le gouvernement du Québec sont passés du même coup de 5 à 13 $.

Le tarif antérieur était de 10 $ et les frais à 5 $. On ne voulait pas augmenter de façon démesurée, mais on voulait quand même que ça puisse avoir un effet dissuasif , affirme-t-il.

Nouvelle technologie ?

À Rouyn-Noranda, il est maintenant possible de payer avec une carte de crédit ou de débit à certains endroits dont sur la rue Gamble Ouest, mais ce n'est pas encore une pratique courante.

La transition vers cette technologie devrait se faire graduellement au cours des prochaines années à Rouyn-Noranda, mais aussi pour les autres municipalités.