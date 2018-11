La pire intersection, celle des rues Main et Hastings, dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver, a été le théâtre de 35 collisions avec des piétons entre 2013 et 2017.

Selon la société, environ 70 % de toutes les collisions entre voitures et piétons dans le Grand Vancouver surviennent à une intersection.

Plus grand danger l'hiver

L'ICBC, la police et la mairie de Vancouver conseillent notamment aux piétons de redoubler de prudence pendant l'hiver, un tiers des accidents se produisant pendant les périodes les plus sombres de l’année, soit entre le mois d’octobre et le mois de janvier.