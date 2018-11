Krissy Coleman avait garé sa voiture sur un stationnement de la rue Robinson en face d’un bar où elle aime aller voir les groupes musicaux qui s’y produisent. C’était le 21 septembre. Elle n’avait jamais eu de problèmes auparavant, dit-elle.

La peur a succédé au choc lorsqu’un étranger s’est approché et lui a dit qu’il la mènerait à sa voiture si elle payait plus de 300 $. Selon Mme Coleman, l’homme ne portait pas d’uniforme, il ne s’était pas identifié et il n’avait pas dit pour quelle entreprise il travaillait.

Elle lui a dit qu’elle allait appeler la police, raconte-t-elle, et il lui a répondu de le faire sans hésiter.

Krissy Coleman qualifie l’expérience de terrifiante.

Krissy Coleman affirme assume sa responsabilité, mais déplore les techniques de l'entreprise, qu'elle compare à de l'extorsion. Photo : CBC/Vanessa Blanch

Une connaissance l’a ensuite déposée chez elle. Elle a appelé la Gendarmerie royale du Canada le lendemain matin. Le service policier, explique-t-elle, lui a dit que ceux qui détenaient sa voiture la lui avait déjà signalée. La dame à qui elle a parlé lui a donné un numéro de téléphone, mais personne n’a répondu et aucun répondeur automatique ne lui a donné la moindre information quand elle a composé ce numéro.

Krissy Coleman dit qu’elle appelé plusieurs fois, sans jamais obtenir une réponse. Elle a alors rappelé les policiers, et un agent lui a donné un autre numéro de téléphone en indiquant que c’était celui d’une autre entreprise qui pouvait peut-être l’aider.

Quelqu’un a enfin répondu au second numéro, affirme Mme Coleman, mais cet homme, dit-elle, a refusé de lui donner toute information au sujet de sa voiture. Il a pris en note son numéro de téléphone et promis de la rappeler.

Environ une heure plus tard, poursuit Krissy Coleman, elle a reçu un appel lui disant que quelqu’un pouvait la rencontrer sur le terrain où elle avait garé sa voiture.

Des frais exorbitants, selon Krissy Coleman

Krissy Coleman affirme que toute la situation lui apparaissait louche. Elle est allée au rendez-vous accompagné d’un ami et de son père. Ils ont rencontré un homme qui a dit travailler pour l’entreprise P.S.I. Parking Solutions, dit-elle.

Il m’a tendu une facture et une machine à carte de débit. Mon père lui a demandé pourquoi je devais payer 335 $ pour récupérer ma voiture et où elle est située , raconte Mme Coleman.

L’homme lui a répondu, selon elle, qu’il fallait payer le service de remorquage et que son employeur devait aussi gagner de l’argent.

C’est la moitié d’un loyer pour mois. C’est un montant exorbitant pour récupérer son véhicule. Krissy Coleman

Après avoir payé 333,50 $, Mme Coleman a suivi l’employé de P.S.I. Parking Solutions jusqu’à sa voiture, qui se trouvait sur un terrain de stationnement privé à environ un demi-kilomètre de l’autre. Un sabot de Denver se trouvait sur sa voiture, dit-elle, et elle a dû attendre que quelqu’un l’enlève.

Pour Mme Coleman, il s’agit carrément d’une technique d’extorsion.

Pris en otages

L’histoire de Krissy Coleman ressemble à celle de Shani et Lloyd Court. Originaires de Charlottetown, ils visitent souvent Moncton. Le 27 octobre dernier, ils ont stationné leur voiture au centre-ville, près d’un de leurs restaurants préférés.

Shani et Lloyd Court se sont sentis pris en otage lorsqu'on leur a demandé de payer plus de 300$ pour récupérer leur véhicule. Photo : CBC/Vanessa Blanch

Lorsqu’ils ont quitté le restaurant, leur véhicule avait disparu. Alors qu’ils appelaient la Gendarmerie royale du Canada, un homme les a approchés pour les informer que leur Nissan avait été remorquée.

Il a demandé 333,50$ en argent comptant, affirme le couple, mais a éventuellement fourni une machine pour les cartes de débit.

J’ai eu l’impression d’être prise en otage. Nous avions besoin de notre voiture, ils le savaient et ils en ont pris avantage. Shani Court

P.S.I. Parking Solutions n’a pas répondu aux multiples demandes d’entrevue de CBC.

En mai, le conseil municipal de Moncton a adopté un arrêt limitant à 45 $ la somme que les entreprises peuvent réclamer pour retirer un sabot de Denver d’une voiture garée illégalement. Le conseiller municipal Shawn Crossman assure toutefois qu’il y aura une nouvelle discussion sur ce dossier.

Avec les informations de Vanessa Blanch de CBC