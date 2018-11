Un texte d’Eve Caron

Le 20 septembre 2018, Sol Mamakwa se lève en chambre pour demander au Premier ministre Doug Ford ce que son gouvernement compte faire pour stopper l’épidémie de suicides chez les jeunes Autochtones de 15 ans et moins dans les réserves de sa circonscription de Kiiwetinoong.

Il cite en exemple Karlena Kamenawatamin, une fillette de 13 ans qui fait partie des victimes.

Le chef de la communauté s’inquiète de voir d’autres tragédies comme celle de Karlena. Cette inquiétude est fondée. En 2015, une fillette de 10 ans s’est enlevé la vie. C’est aussi dans la communauté de Bearskin Lake.

Outre la voix du député, on pouvait entendre les mouches voler dans la Chambre.

Une scène bien différente de celles qui donnent lieu à des débats souvent houleux à Queen’s Park depuis la reprise des travaux en juillet dernier.

Et elle s’est reproduite à plus d’une reprise alors que Sol Mamakwa a posé des questions sur différents enjeux, comme le développement du Cercle de feu et le sort des résidents de la communauté de Grassy Narrows, dont la rivière a été empoisonnée par un déversement de mercure dans les années 1960.

Je ne l’avais pas noté jusqu’à ce qu’un de mes collègues me dise "Sol, tu sais quoi, personne ne t'interrompt!" Sol Mamakwa, député de Kiiwetinoong

Il n’y a pas que ses collègues néo-démocrates qui ont remarqué le phénomène. La ministre de la Santé, Christine Elliott, a elle-même été appelée à répondre à la question difficile et sensible de Sol Mamakwa sur le suicide d’une fillette de 13 ans.

Le fait que ses paroles portent sur son expérience, c’est très important pour moi en tant que ministre de la Santé. Je sais que nous devons faire mieux et je veux travailler avec Sol. Christine Elliott, ministre de la Santé et des Soins de longue durée

De Sioux Lookout à Queen's Park

Sol Mamakwa, le seul député autochtone à Queen's Park, a fait carrière dans le domaine de la santé publique auprès des communautés de la Nation Nishnawbe-Aski à Sioux Lookout avant d’être élu le 7 juin dernier dans la nouvelle circonscription de Kiiwetinoong.

Kiiwetinoong fait partie des nouvelles circonscriptions électorales ontariennes. Photo : Élections Ontario

Celle-ci a été créée notamment dans le but de donner une meilleure représentation aux membres des Premières Nations ontariennes à l’Assemblée législative.

Elle comprend des réserves comme celle de Bearskin Lake, qui ne sont accessibles que par avion ou par des routes de glace en hiver.

Il s'agit de la plus grande circonscription de la province (294 083 km2), mais elle ne compte que 32 987 habitants.

De passage à Queen’s Park en octobre, le résident de Grassy Narrows, Robert Williamson, a d’ailleurs remarqué le changement d’attitude des députés en Chambre vis-à-vis de Sol Mamakwa.

Lorsqu’il parle, on dirait que tout le monde écoute , dit-il­

Pour lui, l'affiliation de son député au NPD n’a pas d’importance.

Il nous donne une voix et je sais que ses mots, sa voix, sont toujours à la recherche de la vérité et de l’équité pour nous. Robert Williamson, résident de la Première Nation de Grassy Narrows

1er député autochtone à Queen’s Park ?

Sol Mamakwa ne serait pas le premier député autochtone à Queen’s Park. Peter John North, député néo-démocrate sous Bob Rae, est souvent cité comme étant un autre député autochtone qui a siégé à Queen’s Park durant les années 1990.

À l’époque, il n’y avait pas de ministère dédié, du moins en partie, aux Affaires autochtones. Un tel ministère n’a été créé qu’en 2008.

Le député Sol Mamakwa dans son bureau à Queen's Park Photo : Radio-Canada/Eve Caron

Le journaliste de CBC Waubgeshig Rice écrivait en juin dernier que les Autochtones sont souvent peu nombreux à voter aux élections. Est-ce qu’un député comme Sol Mamakwa, pourrait inverser cette tendance?