Un texte de Saïda Ouchaou

Sophie Brassard sera présente au sommet pour partager son expérience de Franco-Colombienne qui a pu acquérir et maintenir la langue française jusqu'à l'âge adulte.

La jeune femme, née dans la région de Vancouver, confie s’être beaucoup interrogée sur son identité en grandissant, et ce, malgré deux parents francophones.

À cela, dit-elle, s’ajoute l’intimidation linguistique dans les milieux majoritairement francophones. Elle explique qu’il y a beaucoup de personnes qui contribuent à rendre les jeunes comme elle, mal à l’aise de s’exprimer en français.