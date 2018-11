Le choix de Joubert Satyre :

Éblouissantes apocalypses , de Julie Stanton

Le choix de Vanessa Bell :

Fils des Hauteurs , de Rémi Tremblay

Le choix d'Annie Lafleur :

Nâ, de Guyaume Boulianne

Le choix de Sébastien Bérubé :

Les souches servent à tomber, de Gabrielle Ferron

Les lectrices et lecteurs du comité de sélection du Prix de poésie Radio-Canada 2018 :

Joubert Satyre est né à Jacmel (Haïti) et vit à Guelph, en Ontario, où il enseigne la littérature. Poète et critique, il a déjà publié un recueil de poèmes, Espaces intermédiaires (1994, éditions Mémoire). Il est également l’auteur d’une thèse de doctorat sur le baroque dans l’œuvre romanesque d’Émile Olivier.

Le poète et critique Joubert Satyre Photo : Université de Guelph

Vanessa Bell vit entre Trois-Rivières et Québec. Elle est à la fois auteure (Estuaire, Art Le Sabord, Françoise Stéréo), commissaire et animatrice. Sa pratique plurielle l’a amenée à présenter son travail et nombre de collaborations dans divers lieux et pays, dont le Musée national des beaux-arts de Québec, la Maison de la littérature de Québec, Le Lieu | Centre en arts actuels, Le Festival de la poésie de Montréal et Le cube, centre de création numérique (Paris). Engagée et féministe, elle siège au conseil d’administration de la Société des écrivain.e.s de la Mauricie, en plus d’être déléguée pour la Mauricie au comité des régions de l’Union des écrivaines et écrivains du Québec. Son travail explore la notion de l’intime et du territoire.

La poète et critique Vanessa Bell Photo : Jules Bilodeau

Annie Lafleur est née à Montréal, où elle vit et travaille. Elle a publié Prolégomènes à mon géant (2007) et Handkerchief (2009) au Lézard amoureux; Rosebud (2013) et Bec-de-lièvre (2016) au Quartanier. En 2017, Bec-de-lièvre a été finaliste du Prix du Gouverneur général (poésie) et finaliste du Prix des libraires du Québec (poésie). Elle est membre du comité de rédaction de la revue Estuaire et collabore comme critique d’art au magazine Spirale. En 2018 est parue la réédition de Rosebud, suivi de Bec-de-lièvre dans la collection « Écho Poésie » du Quartanier.

La poète Annie Lafleur Photo : A. L.

Sébastien Bérubé est originaire du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Artiste multidisciplinaire, il a enregistré un album en 2013, L’encre des saisons. Son premier recueil, Sous la boucane du moulin, publié en 2015 aux éditions Perce-Neige, lui a valu le Prix de l’EFA et a été finaliste au prix Antonine-Maillet-Acadie Vie. Il lançait en 2017 Là où les chemins de terre finissent. Partageant son temps entre la création et le travail culturel auprès de jeunes Autochtones, il a été nommé parmi les 30 jeunes de moins de 30 ans à surveiller par l’Acadie Nouvelle en 2016, en plus de recevoir le titre de Personnalité culturelle de l’année 2017 du nord-ouest du N.-B. par les médias régionaux.

L'artiste multidisciplinaire Sébastien Bérubé Photo : Michel Aucoin







Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.