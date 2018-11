L'événement est organisé par Actions interculturelles. Pour le directeur général, Mohamed Soulami, la popularité de la Foire diversité emploi est une conséquence directe de la pénurie de main-d'oeuvre.

On entend depuis 15-20 ans qu'il y a une pénurie de soudeurs, de machinistes, de mécaniciens industriels. Maintenant, ce ne sont plus juste ces domaines-là [qui sont touchés], c'est le domaine de la santé, de l'enseignement, les services, même la main-d'oeuvre non qualifiée est très demandée. Dans tous les domaines, il y a des besoins , souligne-t-il.

Au moment d'imprimer le dépliant annonçant l'événement, on indiquait que 1000 emplois seraient disponibles pendant ces deux jours. Finalement, ce sont plus 5500 emplois qui sont offerts sur place et en ligne.

Un autobus en provenance de Montréal, avec à bord plusieurs immigrants à la recherche d'un emploi, est arrivé sur le site ce midi.

Attirer les travailleurs

Les gens sont prêts à user de créativité pour attirer des travailleurs.

C'est le cas du Groupe PPD de Waterville. Le sous-traitant, qui offre des services complets de fabrication, propose une navette de Sherbrooke jusqu'à son usine pour s'assurer d'attirer des travailleurs.

Le transport, on savait, car beaucoup de candidats disaient : "Je ne peux pas m'y rendre". On se disait que tout le monde devait avoir le droit de venir travailler avec nous. On ne voulait plus que le transport soit une barrière , souligne le conseiller en dotation, Pablo Mass Minetti.

Destination Owl's Head est aussi sur place. Avec les investissements de plus de 240 millions de dollars annoncés à la montagne, une cinquantaine de travailleurs sont recherchés.

Certains postes moins spécialisés; on a besoin de préposés pour les remontées mécaniques, accueil au stationnement, des employés à la garderie, mais aussi de la main-d'oeuvre plus spécialisée, des opérateurs de dameuses pour l'entretien de nos pistes, des mécaniciens pour la machinerie et les remontées mécaniques , explique le directeur de Ski et Golf Owl's Head, Étienne Meunier.

La Foire diversité emploi en est à sa quatrième année.