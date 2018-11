Plus de vingt-cinq véhicules de police ont convergé aux environs de l'école pour répondre à une situation urgente mettant en cause une personne armée et retranchée chez elle.

L'escouade tactique ainsi qu'une équipe de négociateurs du Service de police de Winnipeg sont sur place.

Rectificatif : une version précédente de ce texte disait à tort que l'école était dans le quartier North End.

Plus de détails à venir.