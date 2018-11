Un siècle après que Lawrence Sinclair soit parti faire la guerre en Europe, une enseigne faite à la main claque au vent depuis un lampadaire près de l'ancienne résidence de sa mère, Mary Jane Sinclair, dans l'avenue Mulvey.

« Mon nom est Lawrence Charles Sinclair, peut-on lire écrit à la main sur l'enseigne en tissu. J'étais caissier. Je suis parti me battre lors de la Première Guerre mondiale. »

C'est l'une des deux enseignes installées au lampadaire. L'autre porte le nom de James Joseph Skerry, un autre jeune homme qui s'est battu pendant la Grande Guerre et dont la famille vivait dans la maison avant que la mère de Lawrence Charles Sinclair n'y déménage.

Letty Lawrence a fabriqué cette enseigne en l'honneur de Lawrence Charles Sinclair, un soldat de Winnipeg qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Elle l'a suspendue devant le domicile dans lequel sa mère habitait lorsqu'elle a reçu la lettre lui annonçant le décès de son fils. Photo : Radio-Canada/Aidan Geary

Une autre enseigne est installée plus loin dans la rue et des centaines d'autres sont disséminées à travers la ville. Au total, près de 900 enseignes représentant autant de soldats ont été confectionnées par l'artiste winnipégoise Letty Lawrence et une équipe de bénévoles. Elles ont ensuite été déployées devant les maisons des familles de soldats pour les honorer.

Les cérémonies du jour du Souvenir se tiennent toujours à proximité de monuments. J'ai voulu mettre en lumière les communautés dont ces soldats étaient issus et rappeler aux gens qu'ils n'étaient pas simplement des personnages abstraits du passé. Letty Lawrence, artiste winnipégoise

« Ils étaient fait de chair et de sang comme vous et mois », dit-elle.

Lorsque Mary Jane Sinclair vivait dans la maison de l'avenue Mulvey, elle a reçu des dizaines de lettres de son fils. Dans l'une de ses premières lettres, une carte postale envoyée depuis Londres en Angleterre, le jeune employé de magasin de Winnipeg lui racontait combien il était impressionné par la grande ville.

Cette image d'archives montre le Winnipégois Lawrence Sinclair qui avait 20 ans lorsqu'il est parti se battre à l'étranger pendant la Première Guerre mondiale. Photo : The Canadian Letters and Images Project/www.canadianletters.ca

« Je ne sais pas où je vais, mais je suis en route, confiait Lawrence Charles Sinclair qui avait alors 20 ans. Il y a tellement à voir ici, je ne sais pas par où commencer ».

Deux ans plus tard, elle recevait une dernière lettre lui annonçant la mort de son fils.

L'aumônier qui a rédigé la lettre a raconté à Mary Jane Sinclair que son fils était mort rapidement et sans douleur, après avoir été abattu par un tireur embusqué sur le front en France.

« J'ai mis son corps en terre avec une croix pour marquer sa tombe dans un petit cimetière français, a expliqué l'aumônier. Je vais déposer sur sa tombe une petite fleur que j'ai ramassée. »

Les coquelicots de Winnipeg

Le jeune soldat a trouvé la mort quelques jours seulement après son 22e anniversaire de naissance.

Letty Lawrence a donné un titre raccourci à son projet « Les coquelicots de Winnipeg ».

Mais son titre complet est « Nous aimions et étions aimés », d'après le poème célèbre Dans les champs des Flandres du médecin et soldat canadien, le lieutenant-colonel John McCrae.

En plus des enseignes, le projet inclut une exposition de coquelicots faits à la main, installée dans la Gallerie Blankstein à la bibliothèque du Millénaire jusqu'à la fin du mois.

Sur ces enseignes, l'artiste a volontairement laissé de côté les décorations et les grades des soldats. Elle dit également qu'il était important pour elle que les oeuvres soient faites à la main.

Ces coquelicots faits à la main en flanelle sont exposés dans la Gallerie Blankstein à la bibliothèque du Millénaire de Winnipeg dans le cadre du projet « Nous aimions et étions aimés ». Photo : Radio-Canada/Gary Solikak

Je crois que l'armée les transforme en soldats, mais je les vois comme des personnes à part entière. Letty Lawrence, artiste winnipégoise

Ces soldats étaient pour certains des adolescents d'à peine 16 ans, d'autres étaient des adultes dans leur quarantaine. La plupart étaient dans leur vingtaine ou leur trentaine.

Ils étaient employés de magasin, guichetiers, avocats ou ouvriers du chemin de fer.

Letty Lawrence indique que son travail a nécessité près de 1000 heures de recherche. Elle est pour cela passée à travers les documents numérisés des Archives nationales du Canada ainsi que les dossiers du ministère des Anciens Combattants et du « Canadian Great War Projet » pour obtenir des informations sur chaque soldat.

Elle s'est ensuite attelée à confectionner son monument en utilisant du tissu de flanelle qu'elle a choisi parce que c'était le même matériau que celui utilisé pour les sous-vêtements des soldats de l'époque.

Letty Lawrence dit avoir financé elle-même son projet et a puisé dans ses économies pour le mener à bien.

La mère de Lawrence Sinclair pose avec sa sœur et son frère dans cette photo d'archives. Photo : The Canadian Letters and Images Project/www.canadianletters.ca

Au bas de chaque enseigne est écrite une note, demandant aux gens de ne pas les enlever avant décembre, lorsque l'artiste a prévu de les retirer elle-même.

Elle projette de les donner ensuite aux anciens combattants de l'armée, de la marine et des forces aériennes au Canada.

Elle indique qu'une famille a déjà demandé de garder une enseigne installée à l'extérieur de sa maison. Après cela, la famille a proposé de la faire encadrer afin qu'elle puisse rester dans la maison et faire ainsi partie de son histoire.

Letty Lawrence espère que les enseignes permettront de conserver le souvenir des soldats qui sont morts.

Avec des informations de Aidan Geary et Sam Samson, CBC Manitoba