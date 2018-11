Un texte de Yannick Bergeron

L'ami âgé d'une vingtaine d'années et une jeune femme de 17 ans ont subi des brûlures importantes.

Cette dernière a été la plus sévèrement atteinte, devant être hospitalisée pendant six semaines pour recevoir plusieurs greffes de peau au visage, à la poitrine, sur le bras et aux jambes.

Elle a par la suite séjourné dans un centre de réadaptation pendant quatre mois.

Rémy Crête a plaidé coupable ce matin au palais de justice de Québec, sans pour autant expliquer pourquoi il a posé ce geste.

Rémy Crête Photo : Courtoisie

Le 29 mai 2017, Crête et son ami Alex Bouchard Mathurin sont d'abord allé voir au bar L'atelier sur la Grande-Allée comment se confectionnait un cocktail appelé Sucker Punch.

Fait à base de vodka, il contient du midori et de l'alcool à 94 %. Sur son site internet, l'établissement précise que ce cocktail flambé est servi au bar, seulement.

Après avoir récupéré les ingrédients nécessaires, Crête s'est rendu chez son ami où la consommation de shooter flambé a commencé.

Alors qu'Alex Bouchard Mathurin et l'adolescente discutaient sur le divan, Crête s'est approché pour verser de l'alcool à 94 % sur la tête d'Alex.

Ce geste a été répété à deux reprises. L'adolescente a été aspergé à la deuxième occasion. Quelques instants plus tard, Rémy Crête a approché un briquet allumé près d'Alex qui s'est littéralement s'enflammé.

La jeune femme a subi des brûlures importantes. Photo : Courtoisie

En tentant d'éteindre les flammes qui couvraient Alex, l'adolescente s'est elle-même s'enflammée.

Les deux victimes étaient présentes vendredi matin pour entendre leur ancien ami plaider coupable.

Rémy Crête, 28 ans, n'avait aucun antécédent judiciaire avant cette affaire.

Il reviendra devant le juge au mois de janvier, pour la détermination de sa peine.