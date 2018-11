Quelques jours plus tard, le 16 décembre, une version filmée du spectacle sera offerte sur Netflix.

La présentation de Springsteen on Broadway a été prolongée trois fois. Le spectacle devait, à l'origine, se terminer en février, mais de nouvelles dates ont été ajoutése jusqu'au 30 juin, puis jusqu'au 15 décembre.

La marquise du concert de Bruce Springsteen au Walter Kerr Theatre à New York Photo : Getty Images/ANGELA WEISS

Dans ce spectacle, Bruce Springsteen interprète plus d'une douzaine de chansons et raconte des histoires sur son enfance dans le New Jersey.

Les billets pour le spectacle au théâtre Walter Kerr se revendent plus de 1000 $.