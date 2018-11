1. La francisation des immigrants, un défi pour le gouvernement Legault

Pour l'enseignante Natalia Tabur, en plus d'apprendre le français, l’objectif de la francisation est aussi de se familiariser avec la culture. Photo : Radio-Canada/Marie-France Abastado

En campagne électorale, le chef de la Coalition avenir Québec François Legault, devenu depuis premier ministre, a maintes fois répété qu'il préférait que le Québec accueille moins d'immigrants, mais qu'il les intègre mieux. Alors, que faudrait-il faire pour améliorer leur francisation?

Par Marie-France Abastado

2. Où se produisent les accidents d'avion dans le monde?

Malgré la phobie qui lui est souvent associée le transport aérien est de loin le mode de déplacement le plus sécuritaire. Photo : AFP/Getty Images/MOHD RASFAN

Pour la même distance, le transport aérien est de loin le mode de déplacement le plus sécuritaire. Alors que la tolérance zéro pour le risque a permis d'atteindre un niveau de sécurité fabuleux chez les grands transporteurs nationaux, certains marchés moins réglementés posent encore un risque plus élevé pour les passagers.

Par Djavan Habel-Thurton

3. Le microdosage d'hallucinogènes, mythe ou réalité?

Des champignons magiques Photo : iStock/juriskraulis

Les adeptes du microdosage, une pratique qui consiste à prendre de façon récurrente des doses minimes de champignons magiques, soutiennent que cela améliore grandement la créativité au travail. Bien qu'il soit difficile de prouver leurs affirmations, des chercheurs commencent à confirmer qu'il y a bien plus dans cette drogue qu'un hallucinogène.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

4. À 14 ans, un éleveur d'agneaux fournit une des plus grandes tables de Montréal

Le jeune producteur d'agneaux Louis Bilodeau Photo : Radio-Canada/Pier Gagné

Louis Bilodeau a commencé à élever des moutons et à en faire le commerce il y a deux ans déjà, quand il avait 12 ans. Il fournit maintenant en viande un des restaurants les plus connus de la métropole, Joe Beef. Portrait d'un entrepreneur agricole hors norme qui partage son temps entre l'école secondaire et sa bergerie.

Par Julie Vaillancourt

5. L’avez-vous vu? De la gomme à mâcher éternelle et les leçons de karaté de la coquerelle

Une coquerelle (Periplaneta americana) se bat contre une guêpe (Ampulex compressa). Photo : Université Vanderbilt

Une gomme qui ne perd jamais son goût, créer le parfum des parfums grâce à l'intelligence artificielle et le combat que livre la coquerelle contre la guêpe qui veut la transformer en zombie. Voici quelques nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Alain Labelle

6. Le cortisol pourrait s’en prendre au cerveau dès la quarantaine

Une travailleuse en proie au stress Photo : iStock

On sait déjà qu'un taux élevé de l'hormone du stress, le cortisol, est néfaste pour plusieurs aspects de la santé humaine. Or, des chercheurs viennent de montrer que cette hormone peut altérer le cerveau de personnes dès l'âge de 40 ans.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

7. Le moment est venu de reculer vos montres

La tour de l'Horloge, au Vieux-Port de Montréal. Photo : Radio-Canada/Bernard Barbeau

Des voix s'élèvent année après année pour amener les gouvernements à abandonner les changements d'heure de l'automne et du printemps. Mais sans succès, pour l'instant. Ainsi, encore une fois, dans la nuit de samedi à dimanche, à 2 h, la grande majorité des Canadiens reculeront leurs montres de 60 minutes.

Par Bernard Barbeau

Bonne lecture et à la semaine prochaine!