Un texte de Pierre Philippe LeBlanc

Depuis l’incendie de l’église Saint-Paul, certains intervenants, dont l’évêque Daniel Jodoin, veulent démolir les murs restants, alors que d’autres, dont le comité de sauvegarde, souhaitent plutôt conserver ces vestiges. Le comité veut mettre fin à cette division.

La raison [de notre décision] étant que présentement la communauté est très divisée sur la question. Nous, on a des valeurs comme comité, des valeurs qui sont fortes, c’est-à-dire qu’on avait toujours voulu travailler dans l’unité et la solidarité. Donc, on ne croit pas à l’idée de diviser une communauté . Présentement, il y a des divisions au sein même de familles et on trouve ça extrêmement triste. On se dit : “Non, on ne peut plus continuer dans ces circonstances-là” , explique Lucie LeBouthillier, présidente du comité.

C’est une décision extrêmement déchirante parce que nous, on est toujours convaincu que le monument qui reste, au total ou en partie, pourrait être sauvé et inclus dans les murs. Lucie LeBouthillier, présidente du comité de sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet

L’évêque Daniel Jodoin a annoncé la décision définitive de démolir les murs afin de construire une autre église plus petite, lors d'une messe, le mois dernier.

Les prochaines étapes pour le comité sont de conclure ses activités financières, ajoute Lucie LeBouthillier. La loterie de chasse à l’as de trèfle doit se terminer le 10 novembre. On va annoncer la procédure, comment on va finir cette activité, sur notre page Facebook bientôt , souligne-t-elle.

Le comité a aussi entrepris des démarches afin de transférer à un autre organisme le contrat du spectacle d’Alain Morisod & Sweet People prévu pour le printemps prochain

Le processus de dissolution du comité sera ensuite mené à son terme. S’il reste des fonds à la dissolution du comité, ajoute Mme LeBouthillier, ils seront versés à des organismes de charité.