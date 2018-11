Au Bas-Saint-Laurent, le taux de chômage est passé de 4,4 % l’an dernier à 4,2 % cette année.

4100 personnes étaient à la recherche d’un emploi le mois dernier, comparativement à 3800 en octobre 2017.

En Gaspésie, le taux a grimpé de 12,3 % en octobre 2017 à 13,1 % en octobre 2018.

Le nombre de chômeurs a par contre diminué. 5000 personnes étaient en recherche d'emploi le mois dernier en Gaspésie, comparativement à 5100 en octobre 2017.

Sur la Côte-Nord et dans la région du Nord-du-Québec, le taux de chômage a progressé de 3 dixièmes de point de pourcentage comparativement à la même période l’an dernier, pour atteindre 5 %.

Selon les données de Statistique Canada, les travailleurs et les chercheurs d'emplois, soit la population active, comptait 200 personnes de plus en octobre 2018 qu’au cours de la même période l’an dernier, et ce, même si la population des deux régions a diminué de 1100 habitants.

Le nombre de chômeurs a progressé de 7 % en octobre par rapport au même mois de l'an dernier.

Pour ce qui est de l'ensemble du Québec, le taux de chômage a baissé de 5,3 % en septembre à 5,2 % en octobre.