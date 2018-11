Avec les informations de Tanya Neveu

Une rencontre d'informations était organisée en ce sens par la coopérative, jeudi soir, à Latulipe. Près de 70 personnes se sont déplacées pour manifester leur mécontentement.

Les journalistes ont reçu l'ordre de ne pas filmer ni enregistrer la séance.

Fermeture de comptoirs : une décision finale

Au début de mois d'octobre, Desjardins prenait la décision de fermer le comptoir de Latulipe le 7 décembre prochain ainsi que trois autres points de services au Témiscamingue.

Ainsi, l'est du Témiscamingue sera le seul secteur n'ayant aucun point de service Desjardins.

Cette décision s'appuie sur les baisses de transactions au comptoir. 96« % de celles-ci sont effectuées ailleurs qu'au comptoir.

À Latulipe, les transactions au comptoir ont connu une baisse de 15 %en 1 an.

Jeudi soir, René Daoust a conduit depuis Rémigny pour assister à la rencontre de Desjardins. Dans son village le comptoir caisse va aussi fermer. Il a assisté à la même présentation la veille.

Ils n'ont pas de raison financière de la fermer. Ils ne nous ont pas présenté de bilan. Ils nous ont seulement présenté des montants de transactions. René Daoust

Comme lui, quelques personnes insatisfaites se sont présentées au micro en affirmant que la coopérative a perdu sa crédibilité et son esprit coopératif.

Ça arrête où ce saignage-là ? Un citoyen mécontent

D'autres ont mentionné haut et fort qu'ils changeraient d'institution financière en prétextant que Desjardins « se fout de ses membres ».

La mairesse de Latulipe, France Marion, ne s'est pas dite rassurée.

On est pas contents, on est déçus et il y a encore des choses qu'on comprend pas. On comprend que ce soit le comptoir de Latulipe qui ferme considérant les distances qui sont à faire , estime-t-elle.

Des personnes âgées inquiètes

Les citoyens de l'est du Témiscamingue auront à voyager entre 23 et 92 kilomètres pour se rendre au comptoir Desjardins le plus proche, ce qui inquiète plusieurs personnes âgées selon la présidente du Club de l'Âge d'or de Latulipe, Annie Gauthier.

Ils sont anxieux. Il y en a qui ont de la difficulté à dormir. C'est une préoccupation pour eux autres. Certains ont entre 85 et 90 ans. Annie Gauthier

Desjardins entend mais ne prend pas d'engagement

Les dirigeants de Desjardins ont entendu les préoccupations des membres soutient le président, Normand Gingras. Les demandes seront amenées au conseil d'administration à la fin du mois de novembre.