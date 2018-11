Un texte de Julien Lecacheur

Les anciens conseillers municipaux, Cecil Villard, Kim Devine et Philip Brown, un ancien candidat à l'élection provinciale de 2007, ainsi que Jamie Larkin et un dramaturge insulaire, William MacFadden, veulent être élus à la mairie de la Charlottetown.

L'un de ces cinq candidats remplacera le maire sortant, Clifford Lee, qui après quatre mandats et plus de 15 ans à la tête de la ville, a décidé de ne pas se représenter. Il a choisi de devenir conseiller spécial pour le plan d'action en matière de logement du gouvernement provincial.

Malgré leurs expériences et certaines similitudes dans leurs idées, chaque candidat apporte néanmoins leurs solutions à des problèmes majeurs en ville, comme la crise du logement, la législation entourant Airbnb, la sécurisation du centre-ville, la refonte du transport en commun ou encore la construction d'un nouveau centre multifonctionnel.

Cecil Villard

Cecil Villard souhaite faire les baisser les taxes de 5% sur quatre ans. Photo : Julien Lecacheur

Cecil Villard mise sur sa longue expérience de plus de 36 ans auprès du système de santé de la province pour l'emporter. Conseiller municipal pendant 11 ans, il souhaite d'abord s'occuper de la crise du logement qui a été ignorée depuis près de 25 ans, selon lui. Pour cela, il s'assiéra avec les différents partenaires provinciaux pour trouver la réponse adéquate dans un minimum de temps.

Il entend aussi légiférer sur les locations de type Airbnb. Pour cela, il souhaite taxer les loueurs à la même hauteur que les auberges et les autres hôtels.

Cecil Villard veut aussi revoir complètement le système de transport en commun qui, selon lui, ne répond plus aux besoins des résidents de Charlottetown. Il juge qu'il est temps d'ajouter de nouveaux trajets, de nouveaux autobus, ainsi que d'allonger les horaires de circulation.

Concernant la construction du nouveau centre multifonctionnel, il approuvera sa réalisation uniquement si les gouvernements fédéral et provincial le subventionnent.

Enfin, et c'est l'une de ses plus importantes promesses de campagne, la baisse des taxes.

Je souhaite baisser les taxes de 5 % sur les quatre prochaines années. Cecil Villard, candidat à la mairie de Charlottetown

Kim Devine

Kim Devine souhaite développer les pistes cyclables et favoriser le transport en commun en ajoutant des trajets, des bus et en allongeant les heures de service. Photo : Julien Lecacheur

Kim Devine est la seule candidate de cette élection. L'ancienne conseillère municipale et responsable des communications du gouvernement provincial tentera de briguer un premier mandat à la mairie. Pour y arriver, elle s'appuie sur deux priorités, soit la crise du logement et la sécurisation du centre-ville pour les cyclistes.

Pour se faire, elle entend développer la construction de logements abordables en facilitant les permis de construction et en réalisant l'inventaire des terrains disponibles à bâtir. Pour les cyclistes, elle compte développer au plus vite les pistes cyclables dans toute la ville.

Je souhaite développer les voies cyclables. Cela permettra de protéger davantage les cyclistes tout en réduisant le trafic. Kim Devine, candidate à la mairie de Charlottetown

Pour le nouveau centre multifonctionnel, elle souhaite analyser les derniers rapports disponibles avant de prendre une décision. Elle assure néanmoins qu'une telle construction n'aura pas lieu sans l'appui des gouvernements provincial et fédéral ainsi que du secteur privé.

Jamie Larkin

Jamie Larkin souhaite rendre la ville de Charlottetown entièrement cyclable d'ici 4 ans. Photo : Julien Lecacheur

Jamie Larkin se souvient très bien de la dernière élection municipale de 2014 . Engagé dans le district numéro un, il s'était incliné de neuf votes face à Eddie Rice. Un deuxième échec pour lui après les élections provinciales de 2007 . L'ancien candidat du Parti vert est déterminé cette année à changer les choses.

Intéressé par les questions d'environnement, il revendique avant tout un programme simple et clair qui s'articule autour de ses valeurs, comme les villes intelligentes, un objectif zéro accident ou encore un plan d'action alimentaire.

Outre ces slogans, Jamie Larkin souhaite avant tout s'attaquer à la crise du logement. Pour cela, il entend signer un partenariat avec la province pour acheter des terrains vacants afin de les rendre publics. Selon lui, cette solution permettra d'éviter la spéculation immobilière et limitera les logements de type Airbnb.

De plus, il entend lui aussi développer le réseau cyclable afin d'aider les résidents de Charlottetown à emprunter davantage leur vélo.

Je souhaite rendre Charlottetown entièrement cyclable d'ici quatre ans. Chacun devrait pouvoir faire du vélo en toute sécurité que ce soit pour aller au travail ou pour seulement se promener. Jamie Larkin, candidat à la mairie de Charlottetown

Enfin, Jamie Larkin souhaite prendre son temps sur le dossier du nouveau centre multifonctionnel. Il explique avoir aujourd'hui beaucoup plus de questions que de réponses sur le sujet. Il admet néanmoins que si une telle construction devait avoir lieu, alors l'édifice devrait être écologique. Des logements abordables devraient être aussi construits autour du centre.

Philip Brown

Philip Brown s'oppose à la construction du nouveau centre multifonctionnel. Il préfère rénover les autres arénas de la ville. Photo : Julien Lecacheur

Philip Brown reste sur deux échecs consécutifs à la mairie de Charlottetown. L'enseignant de français s'est incliné à deux reprises contre l'ancien maire Clifford Lee. Déterminé, celui qui a aussi été conseiller municipal à deux reprises dans le passé estime enfin être en mesure de prendre les rênes de la ville.

Parmi ses principales idées, il souhaite notamment s'attaquer rapidement au problème de logements abordables. Selon lui, il n'est plus question de parler, mais il est temps d'agir. Il entend par exemple demander à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard de construire de nouvelles résidences pour les étudiants, chose que l'établissement n'a pas effectuée depuis 2005 , selon lui.

Il souhaite aussi légiférer sur les logements Airbnb en taxant les loueurs au même titre que les hôtels et autres auberges. Il entend même aller plus loin que son rival Cecil Villard en imposant le tarif commercial et non plus résidentiel sur l'eau aux loueurs d'Airbnb.

Philip Brown partage certaines idées avec ses concurrents. Cependant, il se démarque complètement sur le dossier du nouveau centre multifonctionnel. Il s'oppose fermement au projet qui ne ferait selon lui qu'augmenter les taxes. Il privilégie au contraire la rénovation des autres arénas de la ville. Il ne ferme néanmoins pas complètement la porte à la construction d'un nouvel édifice.

Si les citoyens veulent une nouvelle aréna et si le conseil me dit que l'on peut aller de l'avant en augmentant les taxes, alors nous pourrons envisager sa construction. Dans le cas contraire, cela sera impossible. Philip Brown, candidat à la mairie de Charlottetown

William MacFadden

William MacFadden avoue qu'il sera difficile pour le gouvernement de légiférer sur Airbnb. Photo : Natalia Goodwin

William MacFadden a été le dernier candidat à se présenter à la course à la mairie. Méconnu du grand public, l'acteur et dramaturge insulaire joue la carte de la différence. S'il estime qu'il faut au plus vite régler la crise du logement et légiférer sur Airbnb, il avoue tout de même que cela pourrait être plus difficile que prévu.

Il est très difficile pour le gouvernement d'intervenir, tant que le secteur privé n'aura pas fait ce qu'il devrait faire. William MacFadden, candidat à la mairie de Charlottetown

Lundi, près de 25 000 résidents de Charlottetown devront choisir l'un de ces cinq candidats comme 46e maire de la capitale insulaire.