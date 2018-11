Un texte de David Rémillard

Quelle que soit l’opposition, tous les partis y ont goûté à un moment ou un autre depuis que Régis Labeaume a été élu en 2007.

Les plus récentes cibles de ces salves intempestives ont été les représentants de Québec 21, Jean-François Gosselin et Stevens Melançon.

En conférence de presse, mercredi, le maire a comparé ses adversaires à des personnes autistes. Forcé de se rétracter, notamment par Autisme Québec, M. Labeaume s’est excusé aux personnes autistes de les avoir associées à l’opposition.

Interrogé de nouveau sur cette boutade, vendredi, le maire a admis avoir « fait du Labeaume ».

Je suis franchement désolé, du plus profond de mon coeur, je m'en excuse. J'ai fait du Labeaume comme j'en fais depuis 11 ans. Régis Labeaume, maire de Québec

Il n'a cependant pas précisé le concept ainsi baptisé. « Je pense que tu le sais depuis le temps que tu travailles ici », a-t-il répondu à un journaliste.

Pas un cas isolé, selon l'opposition

Cette sortie n’en était qu’une parmi d’autres, déplore Québec 21. Dans le seul conseil municipal du 5 février 2018, le parti a compté trois exemples de commentaires jugés déplacés de la part du maire.

« Quand le chef de l’opposition sera aussi honnête, intelligent et compétent que M. Rémy Normand, je lui dis qu’il va réussir sa vie », avait notamment déclaré Régis Labeaume à Jean-François Gosselin, prenant la défense de son conseiller et actuel vice-président du comité exécutif.

L'opposition à l'hôtel de ville, Jean-François Gosselin et Stevens Melançon. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Le maire avait justifié ses propos en disant que M. Gosselin s'était attaqué à l'intégrité de M. Normand.

Au lendemain d’un conseil de ville, en septembre, MM. Gosselin et Melançon avaient pourfendu l’attitude du chef d’Équipe Labeaume en entrevue au Journal de Québec. Ils affirmaient alors qu’il était « indigne » de sa fonction.

Des critiques similaires ont été formulées par des élus du défunt Renouveau municipal de Québec et de Démocratie Québec, lorsqu'ils formaient l'opposition à l'hôtel de ville.

Penser aux citoyens

Pour Stevens Melançon, élu de Québec 21 représentant le district de la Chute-Montmonrency-Seigneurial, quand le maire de Québec manque de respect envers un élu, il manque de respect pour tous les citoyens qui ont voté pour lui.

« Moi, quand je parle à un élu, je parle aussi aux personnes qui l’ont élu, je parle aux citoyens. On représente les citoyens. Quand le maire s’adresse à moi, il y a des citoyens qui ont voté pour moi », lance-t-il en entrevue à Radio-Canada.

On a beau être en désaccord, mais on ne doit pas tomber au niveau des insultes. Ça n’a pas sa place. Il y a des limites à ne pas franchir et le maire les franchit régulièrement. Stevens Melançon, conseiller municipal de Québec 21

Ce dernier s’engage, avec son parti, à incarner le même respect qu’il exige du maire de Québec. Le leitmotiv personnel de M. Melançon : « On t’engage pour tes aptitudes et on te congédie sur tes attitudes ».

« Je me le répète tous les jours », dit-il.

Risqué, mais payant

Pour Thierry Giasson, expert en communication politique, ce côté « bagarreur » du maire a de bons et de mauvais côtés.

« Il sait que dans certains contextes, auprès de certaines personnes, ça génère une opinion positive de lui », analyse le professeur à l’Université Laval.

Toutefois, sa référence aux personnes autistes n’était « pas particulièrement avisée », voire « inacceptable », puisqu’elle ciblait une frange bien précise et vulnérable de la société.

« Quand on glisse vers ça, ça peut devenir dommageable. »

M. Giasson soutient cependant que les déclarations virulentes ne constituent pas un « indicatif de toute la communication de Régis Labeaume ». Il croit même qu'au volume, il s'agit d'une petite portion de son travail.

Dans certains autres contextes, M. Labeaume est très noble, est très capable d’assumer la fonction, il peut s’inscrire dans un registre protocolaire. Thierry Giasson, professeur en communication politique à l’Université Laval

On peut notamment penser aux discours de M. Labeaume après la tuerie au Centre culturel islamique de Québec.

M. Giasson voit donc une certaine agilité dans la communication du maire de Québec.

« Il adapte son discours, son vocabulaire » selon le contexte ou la personne à qui il s’adresse, observe-t-il. « Il peut jouer sur différents tableaux. »

« Mais force est d’admettre que souvent, lorsqu’il est confronté par ses adversaires politiques, en séance du conseil, il dérape davantage, ou lorsqu'il est confronté par des journalistes. Il a peut-être un peu plus de problèmes avec la confrontation », poursuit l’expert.

« Est-ce que c’est dangereux? Oui. Est-ce que c’est systématique dans sa stratégie de communication? Je ne pense pas. »

Quant à l'opposition, qui dénonce de plus en plus l'attitude de Régis Labeaume, elle devra être irréprochable sur cet aspect, selon M. Giasson, si elle souhaite gagner des points sur ce terrain. « C'est une stratégie qui peut être payante, mais c'est un couteau à double tranchant. »