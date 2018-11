Les installations permettront aux patients qui viennent de faire un AVC d'être soignés directement à Rimouski, et à ceux qui ont besoin d'un suivi et de réadaptation, de recevoir les soins sur place.

Selon le Centre intégré de Santé et de Services sociaux (CISSS), l’hôpital a implanté, en février 2018, une unité spécialisée qui permet aux personnes victimes d’un AVC d’être soignées au Bas-Saint-Laurent.

L’unité est composée de 10 lits. Elle comprend des neurologues et une équipe spécialisée interdisciplinaire tous les jours.

Pendant l’année 2014-2015, 377 patients ont souffert d’un AVC au Bas-Saint-Laurent.

L’implantation de l’unité a coûté 910 000 $. Le budget opérationnel annuel sera de 744 000 $.

Le CISSS estime que cette nouvelle unité de soins répond aux besoins de la région, où la population plus à risque de subir des AVC, soit les 75 ans et plus, est en croissance.