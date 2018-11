Cette récompense est remise aux jeunes acteurs et actrices dont le talent mérite une reconnaissance internationale. Les lauréats sont choisis parmi ceux et celles dont les films étaient présentés durant le festival.

Karelle Tremblay était présente à Tokyo pour recevoir son prix.

La disparition des lucioles continue ainsi sa tournée des festivals dans le monde. Voilà quelques semaines, il a remporté le prix du meilleur long métrage canadien au Festival international du film de Toronto. Il a également été présenté en ouverture au Festival de cinéma de la ville de Québec, ainsi qu’à Karlovy Vary (en République tchèque), en Israël et au Festival du film de Chicago.

Il sera présenté au Festival du film de Denver en fin de semaine.

La disparition des lucioles met en lumière le quotidien d'une adolescente, alors qu'approche la fin des classes dans une ancienne ville industrielle au bord d'une baie. Léo, jeune fille insatisfaite, rencontre Steve, un homme plus âgé, un guitariste reclus et sans ambition.

Léo vit avec sa mère et son beau-père, Paul, un animateur de radio populiste qui a poussé à l'exil dans le Nord l'homme qu'elle admire, Sylvain, le père dont elle s'ennuie, ancien chef syndical déchu. Étrangère dans son propre monde, frustrée et en colère, c'est dans sa relation équivoque avec Steve, au rythme des leçons de guitare et de son nouveau travail d'été, qu'elle pourra trouver une sorte de réconfort et amorcer sa fuite.

Le film est toujours à l'affiche au Québec.