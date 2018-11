Canada Goose veut se lancer dans la commercialisation de bottes et de chaussures grâce à cette transaction.

Baffin nous amène des infrastructures de valeur et ses connaissances pour nous permettre d'explorer le secteur mondial des chaussures , a déclaré le président de Canada Goose, Dani Reiss.

Baffin a été fondée en 1979 à Stoney Creek, avant que la municipalité ne fusionne avec Hamilton.

Canada Goose a été fondée à Toronto en 1957 sous le nom de Metro Sportswear. L'entreprise vend ses produits dans plus de 38 pays et possède des magasins en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.