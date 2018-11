Une trentaine d’employés ont pris l’avion de la compagnie Air inuit vers 8 h 45 ce matin. Après environ 1 h 30 de vol, leur avion s’est arrêté à Montréal, où ils sont montés dans l’appareil de la compagnie Mine Raglan.

150 employés et sous-traitants du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et du Nouveau-Brunswick se sont inscrits pour avoir accès à ce service. Trente autres pourraient l’utiliser plus tard puisque la compagnie embauche aussi 180 autres travailleurs dans la région et au Nouveau-Brunswick.

Des travailleurs de la Mine Raglan à l'aéroport de Mont-Joli. Photo : Radio-Canada/François Gagnon

Il y aura un vol par semaine, le vendredi, qui partira le matin et reviendra le soir.

Mine Raglan indique qu’elle a fait ces changements pour répondre à une demande de ses employés de diminuer leur temps de transport et pour favoriser la rétention de la main-d’œuvre.

Il s’agit d’un projet-pilote qui sera en place pour un temps indéterminé. L’entreprise veut tout d’abord évaluer la popularité du service et son impact sur les opérations de la mine.

Les administrateurs de l’aéroport de Mont-Joli affirment qu’il s’agit d’une bonne nouvelle, puisque c'est un service de proximité de plus dans la région.

D’autres vols nolisés de compagnies minières partent aussi de l’aéroport de Mont-Joli. Les nouveaux vols sont les premiers à cibler le secteur ouest du Grand Nord.

D'après les informations d'Ariane Perron-Langlois