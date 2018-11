Un texte de Nathalie Tremblay

La conseillère du district d'Aylmer, Audrey Bureau Photo : Radio-Canada

La plus grande surprise pour la conseillère du district d'Aylmer a été de constater ce qu'elle considère être le peu de pouvoir du conseiller municipal.

C'est le conseil dans son ensemble qui a un pouvoir décisionnel et non le conseiller. Je reçois souvent des courriels de citoyens qui me disent qu'ils comptent sur moi pour parler aux fonctionnaires. C'est pas comme ça que ça fonctionne , dit-elle avec un large sourire.

L'autre surprise de taille pour l'élue du district 1 est la lourdeur de l'appareil municipal, et son incapacité, dit-elle, à développer des projets innovants en raison de la charge de travail déjà présente dans l'administration municipale.

Mme Bureau se décrit comme une accro du travail.

Présidente de la Commission sur les transports, le développement durable et la sécurité, elle ne compte pas les heures pour mener à bien ses dossiers.

Mon père était à la Maison du citoyen à 5 h du matin et de retour le soir vers 11 h, je savais à quoi m'attendre , raconte-t-elle.

Audrey Bureau est particulièrement fière des liens qu'elle a développés avec les autres conseillers du secteur, Mike Duggan et Gilles Chagnon.

C'est trois voix au conseil , dit-elle. Il était important pour moi d'avoir de bonnes relations. Chaque semaine nous discutons des grands dossiers du secteur, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord.

Je pense que nous avons réussi à instaurer une façon rigoureuse de travailler et que les citoyens voient la différence Audrey Bureau

La conseillère Bureau admet toutefois que l'équilibre entre la vie de conseillère et sa vie personnelle est difficile à atteindre.

Il faut qu'un membre de ta famille te ramène à l'ordre , admet-elle.

Gilles Chagnon, conseiller du district de Lucerne Photo : Radio-Canada

Ancien commissaire scolaire à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) et nouveau retraité de Postes Canada, Gilles Chagnon souhaiterait que les dossiers avancent plus rapidement. Il se dit toutefois satisfait d'avoir fait évoluer le dossier d'un écocentre dans le secteur d'Aylmer, une de ses priorités électorales.

Nous avons eu de bonnes nouvelles lors du dernier conseil , dit-il. L'administration va analyser la question et nous pourrions prendre une décision sur l'écocentre dès les discussions budgétaires de l'an prochain.

Le conseiller du district de Lucerne est aussi très heureux de la force du caucus sectoriel.

Ce qui nous a rapprochés , dit-il. C'est que nous croyons tous les trois, [Audrey Bureau, Mike Duggan et lui] dans les services de proximité.

Nous avons établi une belle complicité qui nous permet d'être un secteur fort Gilles Chagnon

Quant à la conciliation travail famille, le conseiller Chagnon pense qu'il faut faire des compromis.

Depuis deux semaines, je joue au curling avec mon épouse entre 17 h et 19 h, c'est le compromis pour que je puisse faire mon travail , confie-t-il.

Maude Marquis Bissonnette, conseillère du district du Plateau Photo : Radio-Canada

La conseillère Maude Marquis Bissonnette a été élue sans opposition quelques semaines avant le scrutin. Elle croit avoir réussi à tirer son épingle du jeu depuis le début de son mandat. Elle admet toutefois que cette première année a été celle de l'apprentissage.

Là où j'ai eu le plus de surprises, où je partais de loin, c'est toute l'interface politico-administrative , explique-t-elle.

Trouver sa place par rapport aux fonctionnaires, comprendre le rôle que nous jouons sur la place publique, ça fait partie des défis quotidiens Maude Marquis Bissonnette

La conseillère du district du Plateau a été mise sur la sellette au cours de la dernière année en raison du dossier de la gestion des matières résiduelles qu'elle a piloté à titre de présidente de la Commission responsable des dossiers d'environnement.

C'est facile de se faire happer par la revue de presse du matin, c'est facile de se faire attraper par des dossiers comme le PGMR, mais je pense qu'il faut garder en tête pourquoi on est là. C'est un privilège d'être là , mentionne-t-elle.

Chaque jour je me lève en étant consciente que j'ai un immense privilège et je le prends très à coeur, je porte ça avec tout mon coeur et toute ma tête , affirme-t-elle.

La politique est un mode de vie, pas un travail, constate-t-elle. Parfois mon fils répond au téléphone et me dit : "Maman, c'est un citoyen qui appelle'". Il n'y a pas de barrières entre nos vies professionnelles et personnelles , conclut-elle.

Isabelle N. Miron, conseillère du district de l'Orée-du-Parc Photo : Radio-Canada

La nouvelle conseillère du district de l'Orée-du-Parc, Isabelle N. Miron admet que cette première année a été pour elle une courbe d’apprentissage. Elle soutient avoir été plus discrète pour mieux apprendre son nouveau métier, mais aussi pour comprendre comment naviguer dans la machine municipale.

Après un an, je ne comprends pas toujours tout ce qui se passe , dit-elle candidement.

Je pose parfois des questions de débutantes, mais je les assume pleinement. J'ai hâte d'avoir tous les outils en main pour être encore plus efficace pour mon quartier Isabelle N. Miron

Cela dit, j'ai quand même quelques petits accomplissements qui n'ont pas fait la Une des journaux, mais qui permettent de donner son sens à mon engagement , ajoute la conseillère.

Mme Miron se dit agréablement surprise du niveau intellectuel des débats à la table du conseil. On a de bons niveaux de débats et on garde ça à un niveau supérieur et ça permet d'éviter cette espèce de partisanerie crasse, dit-elle. On s'élève mutuellement et on améliore les projets avec nos questions et nos commentaires , poursuit-elle.

Mère de trois filles, Isabelle N. Miron dit apprécier la souplesse de l'horaire de travail d'un conseiller municipal.

J'essaie d'éteindre mon téléphone entre 16 h et 20 h tous les jours pour me consacrer à mes trois cocottes , raconte-t-elle. Après le dodo, je poursuis mes lectures. Je peux aussi les conduire à l'école et la garderie le matin, revenir chez moi pour avoir ce moment que trop de parents n'ont pas souvent, cette maison tranquille, et là, je peux m'asseoir et travailler.

Le plus grand défi pour les trois prochaines années selon elle sera la diversification des revenus. Elle souhaite que le nouveau gouvernement de François Legault donne suite à ses promesses et accorde un point de TVQ aux municipalités. Les revenus sont insuffisants pour le niveau d'exigence auquel les citoyens ont droit.

Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas déneiger dans un délai raisonnable ou entretenir les infrastructures, il faut vraiment aller chercher cet argent ailleurs , ajoute-t-elle.

Renée Amyot, district de Limbour Photo : Radio-Canada

Ancienne infirmière et ancienne gestionnaire du réseau de la santé, Renée Amyot voit certains parallèles entre son ancienne carrière et son rôle de présidente de la Commission Gatineau Ville en santé.

La santé d'une population, la santé d'une ville, la qualité de vie des citoyens, ça se ressemble au bout du compte Renée Amyot

L'année a été fort chargée pour la conseillère du district de Limbour qui a piloté le dossier de la légalisation du cannabis et qui dit en tirer une expérience enrichissante.

J'ai eu la chance de travailler ce dossier du début jusqu'à la fin. Monter le projet, développer la stratégie et le plan d'action, travailler avec l'équipe de la Commission [jeunesse] et me rendre jusqu'aux travaux finaux au conseil municipal, ça a été une belle expérience , soutient la conseillère.

L'horaire de travail a réservé quelques surprises à la conseillère municipale qui pensait passer plus de temps avec ses petits-enfants. Mon objectif était de m'investir pleinement dans leur vie; les amener au musée, au cinéma, au parc, mais j'ai moins de temps que je pensais. C'est certain que ça a été un choc , constate-t-elle. Elle se dit tout de même présente, en investissant davantage dans la qualité que la quantité.

L'autre surprise pour Mme Amyot c'est l'impact de devenir un personnage public. Faire mon épicerie me prenait 20 minutes, j'étais très efficace. Là, je le suis moins , dit-elle dans un éclat de rire.

C'est la même chose à la pharmacie. Je réside dans mon secteur depuis 25 ans, je connais donc beaucoup de gens, mais là, il y a davantage de gens qui me connaissent , conclut-elle.

Nathalie Lemieux, conseillère du district de Touraine Photo : Radio-Canada

Nathalie Lemieux représente le district de Touraine, celui de l'ancien conseiller et candidat à la mairie Denis Tassé. Elle dit avoir dû apprendre rapidement au cours de la première année de son mandat. Un apprentissage qui a été difficile.

J'aimerais faire beaucoup plus d'interventions, mais souvent je suis mal préparée parce ce que justement j'ai tellement de choses à apprendre. J'ai embauché des gens pour travailler avec moi, pour faire des recherches, pour bien me préparer , confie-t-elle.

Mme Lemieux mentionne avoir été agréablement surprise de se voir confier plusieurs responsabilités. Elle admet cependant que la tâche n'a pas été facile.

On n'a pas beaucoup de soutien , poursuit-elle. On arrive le 5 novembre, on est une personne inconnue, on ne sait pas tout ce qui se passe en politique et le lendemain on se retrouve présidente d'une Commission [culture, arts et patrimoine], sur le conseil d'administration de l'aéroport de Gatineau, à l'UMQ, et on n'a pas d'aide, on n'a pas de petite boîte avec des modes d'emploi qui nous explique comment ça fonctionne. Je réalise que ça nous fait perdre du temps.

La conseillère indique être à préparer un plan d'action pour être plus efficace dans ses fonctions. Elle entend aussi présenter un projet pour aider les futurs élus à mieux comprendre la tâche qui leur incombe à leur arrivée. Si elle n'en a pas précisé les détails, elle ajoute qu'une formation accrue et l'embauche de personnel pourraient faire partie du projet.

Moi, je conseillerais aux gens de ne pas faire ça seuls, de bien se préparer de ne pas avoir peur de demander de l'aide, de se trouver des mentors Nathalie Lemieux

Pierre Lanthier, conseiller du district de Bellevue Photo : Radio-Canada

La plus grande surprise pour le conseiller du district de Bellevue a été pour lui aussi la charge de travail qui incombe à un conseiller. S'il s'attendait à consacrer entre 30 et 40 heures par semaine à ses dossiers et son district, Pierre Lanthier indique que la réalité est plutôt de 50 à 60 heures. Il dégage toutefois son horaire pour passer du temps avec sa famille.

Ancien policier gatinois, M. Lanthier dit adorer sa nouvelle carrière. Il aime particulièrement se déplacer pour rencontrer ses résidents. Pour lui, le service au citoyen est primordial.

Le conseiller avoue toutefois que les nombreux refoulements d'égout dus aux pluies diluviennes de juillet dernier ont été pour lui un dossier difficile.

On veut aider les gens le plus rapidement possible, je suis entré dans les maisons, dans les sous-sols, j'ai vu la détresse des gens, ça vient vous chercher , témoigne-t-il.

Après un an de mandat, Pierre Lanthier prend à coeur le processus décisionnel au conseil. S'il dit voter selon ses convictions et les besoins de ses citoyens, il admet qu'il n'est pas toujours facile de prendre une décision.

Parfois, je me demande : Si j'avais voté différemment, l'impact de la décision aurait-il été différent? Pierre Lanthier

Comme plusieurs de ses nouveaux collègues, il trouve le cheminement de certains dossiers très lent.