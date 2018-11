Professeur en 1935, le salaire était de 500 dollars par année. Pendant les vacances, pour se faire un peu d’argent de poche, il fallait travailler dans les restaurants […] Plutôt que de prendre une fonction de professeur, j’ai décidé de continuer dans le restaurant… Gérard Thibaut, propriétaire du café-restaurant Chez Gérard

Gérard Thibaut était un groupie d’artistes. Mais au lieu de demander des autographes, il demandait des autographes mais en bas des contrats. Jacques Boulanger, animateur radio et télévision

Gérard Thibaut, restaurateur

Si le monde de l’enseignement a peut-être perdu en 1935 un excellent professeur, la scène culturelle québécoise a gagné, elle, un formidable promoteur.

Gérard Thibaut ouvre en 1938, rue Saint-Nicolas, à Québec, son premier restaurant. 10 ans plus tard, le 5 novembre 1948, il inaugure avec ses frères le restaurant appelé Chez Gérard – Soda Fountain.

Mais bientôt, comme il le raconte lui-même dans une entrevue qu’il accorde à l’animateur Pierre Paquette de l’émission Pierre et compagnie du 31 janvier 1981, la réputation de son établissement lui échappe des mains.

C’est qu’en janvier 1949, un chanteur français débarque chez-lui. Ce n’est pas n’importe quel chanteur.

C’est Charles Trenet. La vedette est venue visiter Québec et propose à Gérard Thibaut de donner quelques spectacles dans son établissement.

Gérard Thibault dans un premier temps refuse car il craint ne pas pouvoir payer un cachet valable à l’artiste. Charles Trenet insiste en disant à Gérard « qu’il lui paiera ce qu’il pourra ».

Il y a un autre obstacle à surmonter : le permis d’alcool. Le restaurant ne peut servir de boissons enivrantes.

Profitant d’un flou juridique, Gérard Thibaut demande au président de ce qu’on appelle alors la Commission des liqueurs d’être indulgent. « On laissera passer s’il n’y a pas de critiques », promet ce dernier.

Charles Trenet chantera pendant six semaines au restaurant Chez Gérard. C’est un succès fou. L’archevêque de Québec Monseigneur Maurice Roy en oublie même de critiquer la vente d’alcool pendant les spectacles!

Chez Gérard devient La Mecque de la chanson au Québec.

C’est en bas de la côte!

À partir du passage de Charles Trenet, les chanteurs français et d’ailleurs viennent tous et toutes chez Gérard Thibaut quand ils viennent au Canada.

La liste est impressionnante. Joséphine Baker, Édith Piaf, Maurice Chevallier, Jacques Brel, Gilbert Bécaud, Duke Ellington défilent dans le restaurant de Gérard Thibault devenu au fil du temps un cabaret des plus prisés.

Son prestige du lieu est en effet considérable. À tel point qu’on voit une chose pratiquement inconcevable arriver.

Chez Gérard est tout près de la gare, tout près du port. Certaines des dames qui fréquentent le quartier ne sont pas connues pour leur grande vertu. Les gens de la haute ville dédaignent descendre la côte.

Or, des dames et des messieurs des beaux quartiers de Québec descendent dans la basse ville en smoking et en toilettes du soir pour aller Chez Gérard. Le propriétaire raconte qu'au début certains se cachaient le visage pour ne pas être reconnus.

Une pépinière de talents

Gérard Thibaut a aussi pris des risques.

Un de ceux-là a probablement été d’engager le transformiste Jean Gilda pour qu’il présente chez-lui ses comédies de music-hall.

Le 25 janvier 1989, Gérard Thibaut est avec Jean Gilda à l’émission Le temps de vivre qu’anime Pierre Paquette. Jean Gilda raconte que pour certains son spectacle dégage une odeur de soufre.

Après tout, il est un homme qui donne des spectacles habillé en femme. Mais plusieurs clients ne le remarquent même pas.

Jean Gilda se présentera 71 fois en spectacle chez Gérard Thibaut.

Une autre importante contribution de Gérard Thibault est qu’il donne une impulsion à la chanson québécoise.

Le parolier Luc Plamondon disait d'ailleurs de Chez Gérard que c'était l'endroit « d'où la chanson québécoise est partie ».

Gilles Vigneault a débuté sa carrières chez-lui. Des noms comme Lucille Dumont, Jean-Pierre Ferland, Claude Gauthier s’y présentent fréquemment.

Gérard Thibaut prendra sa retraite en 1978. Avec son décès en 2003 se fermait une page importante de l’histoire de la chanson au Québec.