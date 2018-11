Un texte de Thomas Gerbet

Pendant huit jours, les eaux d'égout et les rejets (toilettes, douches, éviers, lessives) des résidences concernées se retrouveront tels quels dans le fleuve Saint-Laurent. Au moment du déversement de Montréal en 2015, le comité ZIP Ville-Marie et le Regroupement des éco-quartiers avaient publié une série de conseils – encore pertinents – sur les façons de réduire la quantité de matières polluantes.

Zone dont les eaux usées vont se déverser directement dans le fleuve

Carte des zones concernées à Boucherville et Longueuil. Photo : Ville de Longueuil

Citoyens et entreprises auront le pouvoir de limiter la quantité de polluants déversés. Certains de ces conseils devraient même être mis en application en tout temps, estiment les deux organismes.

1. Ne pas utiliser les toilettes et les lavabos comme une poubelle

Éviter de jeter les déchets alimentaires dans l'évier. Photo : iStock

Certaines personnes ont pris la mauvaise habitude de jeter toutes sortes de choses dans les toilettes, comme des cotons-tiges, de la soie dentaire, des tampons, des condoms. La plupart de ces produits doivent aller dans la poubelle.

Les médicaments périmés ne devraient pas non plus être jetés aux toilettes. Les pharmacies les récupèrent. Il ne faut pas non plus nettoyer les pinceaux remplis de peinture dans le lavabo ni dans la baignoire. Les résidus domestiques dangereux peuvent être portés aux écocentres.

Plusieurs jettent aussi dans les toilettes ou l'évier les graisses alimentaires. Elles sont responsables d'un grand nombre d'obstructions des conduites d'égout. Il faudrait laisser la graisse refroidir et jeter le produit figé dans un bac de compost ou à la poubelle, quand il n'y a pas d'autre possibilité. Quant aux aliments, il faudrait éviter d'utiliser les systèmes de broyeurs de certains lavabos lors du déversement.

2. Ne pas utiliser les grilles d'égout de la rue comme une poubelle

Une grille d'égout. Photo : Radio-Canada

En tout temps, il faut cesser de jeter des déchets dans les grilles d'égout dans la rue, comme les mégots, les gommes, les emballages de plastique, de même que les feuilles mortes. Prudence aussi en se penchant à proximité. Les usines d'épuration du monde entier retrouvent des objets plus inusités les uns que les autre s: cellulaires, lunettes, dentiers... Lors du déversement, tout ira directement dans le fleuve.

3. Réduire sa consommation d'eau

Les Québécois sont parmi les plus grands consommateurs d'eau au monde. Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

Toute l'eau salie des lavabos, des douches et des toilettes ira directement rejoindre le Saint-Laurent, sans traitement. Des gestes simples, comme le fait de couper l'eau de la douche quand on se savonne ou du robinet quand on se lave les dents, pourraient être mis en place pour limiter le volume total déversé.

Les citoyens pourraient réduire le débit du robinet lors de son utilisation, et même récupérer l'eau qui a servi à laver les légumes dans un bol afin de se laver les mains, par exemple.

Réparer les fuites avant le début du déversement pourrait aider à limiter votre empreinte. Un robinet qui fuit peut gaspiller plus d'une centaine de litres par jour.

De façon exceptionnelle, ceux qui peuvent se le permettre pourraient prendre une douche tous les deux jours lors du déversement. Il est aussi recommandé de prendre une douche plutôt qu'un bain, qui exige deux fois plus d'eau.

4. Optimiser l'utilisation de la chasse d'eau

Le papier hygiénique est le seul objet qui devrait se retrouver dans les toilettes. Photo : iStock/Rasulovs

Le déversement de 4,9 milliards de litres d'eaux usées par Montréal, en 2015, avait été baptisé « flushgate » sur les réseaux sociaux. Pendant le déversement de Longueuil, les rejets de toilettes iront directement rejoindre les poissons. Un geste exceptionnel, que certains font déjà, consisterait à ne pas tirer la chasse d'eau après avoir uriné et de ne le faire qu'après avoir été à la selle.

Une technique pour réduire l'eau rejetée consiste à plonger une bouteille remplie d'eau dans le réservoir de la toilette afin de réduire la quantité d'eau renvoyée.

5. Limiter les lavages

La lessive produit des eaux grises qui se retrouveront aussi dans le fleuve. Photo : iStock/iStock

Lors du déversement, il faudrait éviter de laver sa voiture. L'eau souillée sera rejetée dans les égouts. Une solution exceptionnelle pour réduire son impact serait de laver ses vêtements avant le début du déversement ou après.

6. Ne pas vider sa piscine

Les piscines contiennent des dizaines de milliers de litres d'eau. Photo : iStock

Si ce n'est pas déjà fait, il serait préférable de vider sa piscine avant la période du déversement. Les milliers de litres d'eaux chlorées et traitées iraient alors directement dans le Saint-Laurent.

7. Utiliser des produits biodégradables

Produits ménagers. Photo : Radio-Canada

Ceux qui veulent réduire leur pollution peuvent choisir des produits nettoyants biodégradables. Afin de les reconnaître, il suffit de consulter l'endos des bouteilles et d'identifier le logo « Le test 301 de l'OCDE ». De plus, ils sont souvent meilleurs pour la santé de ceux qui les utilisent.