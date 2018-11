Les retards et les longues files de voitures seront au rendez-vous cette fin de semaine à Montréal, notamment dans l'ouest de l'île. L'autoroute 40 sera complètement fermée, en plus des entraves habituelles sur l'autoroute Bonaventure, dans l'échangeur Turcot et des fermetures de voies sur le pont Honoré-Mercier.