La SANB réclame l’annulation du contrat entre Ambulance NB et Medavie et le retour du service ambulancier dans le secteur public. L'organisme remet en question la qualité des services d'Ambulance NB sous Medavie. Il estime que le service ambulancier n'a plus la confiance du public.

Richard Losier, président des services de santé Medavie NB et directeur général d’Ambulance NB, déplore que la SANB n’ait pas discuté avec lui avant de lancer la pétition. La dernière réunion qu’il a eue avec des représentants de la SANB, dont le président Robert Melanson, remonte en février dernier, précise-t-il, et elle ne portait pas sur le contrat d’Ambulance NB.

J’ai offert à M. Melanson de venir s’asseoir avec moi quand il voulait, qu’il m’appelait pour discuter des différents sujets. Je n’ai jamais eu d’appel, jamais eu de visite. Je pense que ç’aurait été primordial que le président de la SANB se soit présenté pour au moins mieux comprendre le système d’ambulance. [...] Je ne suis pas certain qu’il est informé comme il devrait l’être pour mettre les critiques qu’il met en place , affirme Richard Losier.

À ce point-ci, la pétition, c’est la pétition. Nous autres, on continue notre travail. Richard Losier, président des services de santé Medavie NB et directeur général d’Ambulance NB

Quant aux normes d’Ambulance NB en matière de temps d’intervention, Richard Losier conseille aux détracteurs de les comparer à celles en vigueur dans les autres provinces. Je suis très confiant que nos normes sont très élevées , dit-il.

Ambulance NB est dans l'obligation de répondre aux appels 911 dans les régions rurales en moins de 22 minutes dans 90 % des cas, peut-on lire dans son dernier rapport annuel.

« Moi, je ne suis pas inquiet », affirme Richard Losier, président de Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick, au sujet de l'avenir du contrat de la gestion d'Ambulance NB (archives). Photo : Radio-Canada

Richard Losier ne croit pas que le gouvernement va annuler le contrat de la gestion des ambulances.

Moi, je n’y crois pas. C’est sûr que je suis biaisé parce que notre rendement, si quelqu’un prend la peine de regarder notre rendement au cours des dix dernières années, c’était exceptionnel. Ce n’était pas parfait. Comme je l’ai mentionné, on cherche tout le temps à s’améliorer. Mais ça dépasse les attentes. [...] Ambulance NB a le plus haut taux de satisfaction des patients. Ce n’est pas rien. Moi, je ne suis pas inquiet , explique M. Losier.