Un investissement de 325 000 $ a permis la création d'un comptoir gourmet et d'un atelier pour confectionner des savons et des collations à base de fleurs.

La propriétaire, Valérie Buist affirme que les visiteurs sont heureux d'encourager les entreprises en région.

Les gens nous disent qu’ils sont enchantés, qu’ils ne se seraient jamais attendus à ça. C’est une expérience qu’ils viennent vivre ici. Valérie Buist, propriétaire de Belle à croquer

L'entreprise Belle à croquer fabrique entre autres des savons artisanaux. Photo : Radio-Canada